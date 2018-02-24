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    «Кливленд» разгромил «Мемфис», «Бостон» обыграл «Денвер»

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    Леброн Джеймс
    На фото:Леброн Джеймс
    «Кливленд Кавальерс» одержал крупную победу над «Мемфис Гриззлиз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Встреча, которая прошла в Мемфисе, завершилась со счетом 112:89 (20:27, 34:22, 31:22, 27:18) в пользу гостей.

    Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 18 очков, 14 подборов и 11 передач. Разыгрывающий Джордж Хилл также набрал 18 очков.

    В составе «Мемфиса» по дабл-даблу оформили Тайрик Эванс (15 очков и 10 передач) и Джамайкл Грин (15 очков и 10 подборов).

    «Кливленд» занимает третье место в Восточной конференции (35 побед, 23 поражения). «Мемфис» идет 12-м на Западе (18 побед, 39 поражений).

    «Мемфис» — «Кливленд»
    «Детройт Пистонс» на своей площадке потерпел поражение от «Бостон Селтикс» — 98:110 (28:23, 21:38, 28:25, 21:24).

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пистонс» Иш Смит, в активе которого 20 очков. Центровой «Детройта» Андре Драммонд оформил очередной дабл-дабл из 15 очков и 17 подборов.

    У «Селтикс» 19 очков набрал Даниэль Тайс, 18 – Кайри Ирвинг.

    «Бостон» второй в Восточной конференции (41 победа, 19 поражений), а «Детройт» — девятый (28 побед, 30 поражений).

    «Детройт» — «Бостон»
    Результаты других матчей:

    «Вашингтон» – «Шарлотт» 105:122 (26:36, 29:31, 27:27, 23:28)
    «Индиана» – «Атланта» 116:93 (27:22, 34:22, 22:22, 33:27)
    «Торонто» – «Милуоки» 119:122 OT (29:23, 28:42, 31:31, 22:14, 9:12)
    «Нью-Орлеан» – «Майами» 124:123 OT (22:27, 35:32, 27:30, 24:19, 16:15)
    «Хьюстон» – «Миннесота» 120:102 (26:32, 29:22, 33:21, 32:27)
    «Финикс» – «Клипперс» 117:128 (18:40, 32:39, 28:16, 39:33)
    «Денвер» – «Сан-Антонио» 122:119 (32:30, 31:31, 33:28, 26:30)
    «Юта» – «Портленд» 81:100 (30:31, 17:22, 17:27, 17:20)

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