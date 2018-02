из «Филадельфии» признан лучшим игроком 17-й недели регулярного чемпионата НБА в Восточной конференции,из «Хьюстона» — в Западной, сообщается наофициальном сайте лиги.

Эмбиид на прошлой неделе принял участие в трех матчах «Филадельфии», которые оказались победными, набирал в них в среднем за игру 26,7 очка и совершал 15,0 подбора.

«Хьюстон» с Харденом в составе выиграл четыре встречи, в которых тот в среднем набирал 33,0 очка, отдавал 6,8 передачи и совершал 5,3 подбора за матч.

The #NBA Players of the Week for Week 17!

East: @JoelEmbiid of the @sixers

West: @JHarden13 of the @HoustonRockets pic.twitter.com/SsVV9NLxIG