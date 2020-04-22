Сотрудник оргкомитета ОИ-2020 инфицирован коронавирусом
globallookpress.com
Отмечается, что инфицирование выявлено у 30-летнего мужчины, который работал в секретариате оргкомитета. В настоящий момент он проходит лечение на дому.
С начала апреля в Токио был введен режим чрезвычайной ситуации. С этого времени большинство сотрудников оргкомитета работают удаленно из дома. Несмотря на это, этаж, на котором находится кабинет заболевшего, закрыт, там проводятся работы по дезинфекции.
В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио объявили о переносе летней Олимпиады в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. 0