Серб Новак Джокович сыграет против испанца Хауме Муньяра в 1/8 финала турнира ATP 1000 в Шанхай (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 13:30 мск.
Муньяр
Хауме второй раз в сезоне вышел в 1/8 финала на «Мастерсе».
До сих пор его лучшим результатом на этом уровне в 2025-м был четвертый круг на грунтовом «тысячнике» в Риме.
Однако также стоит обратить внимание, что в этом году на харде Муньяр играет значительно лучше, чем на грунте.
Вот его баланс на харде: 18 побед и 11 поражений. А на глине — шесть побед и девять поражений.
Текущий турнир Муньяр начал с волевой победы над венгром Мартоном Фучовичем.
Во втором раунде он обыграл итальянца Флавио Коболли (7:5, 6:1), а в третьем остановил японца Есихито Нисиоку.
Джокович
Новаку, как и остальным сеяным, для выхода в 1/8 финала надо было выиграть два матча.
В первом соперником сербского теннисиста был хорват Марин Чилич — 7:6, 6:4.
В третьем раунде у Джоковича была тяжелейшая встреча с Янником Ханфманом — 4:6, 7:5, 6:3.
Новаку пришлось отдать немало сил, чтобы совершить камбэк, все три сета получились максимально изнурительными.
Но при этом Джокович признался, в этом матче для него было и немало позитивных моментов: «Я очень доволен подачей. Мне нужно прибавить в игре на задней линии. Я знаю, над чем нужно работать, и, надеюсь, уже в следующем круге все будет лучше».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 4.60, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.19.
Прогноз: почему-то есть ощущение, что предстоящий матч будет для Новака заметно проще, чем два предыдущих. Скорее всего, Муньяр не сможет создать серьезную интригу.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-4,5) за 1.92.