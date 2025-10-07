Сможет ли Джокович выйти в четвертьфинал в Шанхае?

прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 1.92

Серб Новак Джокович сыграет против испанца Хауме Муньяра в 1/8 финала турнира ATP 1000 в Шанхай (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 13:30 мск.

Муньяр

Хауме второй раз в сезоне вышел в 1/8 финала на «Мастерсе».

До сих пор его лучшим результатом на этом уровне в 2025-м был четвертый круг на грунтовом «тысячнике» в Риме.

Однако также стоит обратить внимание, что в этом году на харде Муньяр играет значительно лучше, чем на грунте.

Вот его баланс на харде: 18 побед и 11 поражений. А на глине — шесть побед и девять поражений.

Текущий турнир Муньяр начал с волевой победы над венгром Мартоном Фучовичем.

Во втором раунде он обыграл итальянца Флавио Коболли (7:5, 6:1), а в третьем остановил японца Есихито Нисиоку.

Джокович

Новаку, как и остальным сеяным, для выхода в 1/8 финала надо было выиграть два матча.

В первом соперником сербского теннисиста был хорват Марин Чилич — 7:6, 6:4.

В третьем раунде у Джоковича была тяжелейшая встреча с Янником Ханфманом — 4:6, 7:5, 6:3.

Новаку пришлось отдать немало сил, чтобы совершить камбэк, все три сета получились максимально изнурительными.

Но при этом Джокович признался, в этом матче для него было и немало позитивных моментов: «Я очень доволен подачей. Мне нужно прибавить в игре на задней линии. Я знаю, над чем нужно работать, и, надеюсь, уже в следующем круге все будет лучше».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 4.60, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: почему-то есть ощущение, что предстоящий матч будет для Новака заметно проще, чем два предыдущих. Скорее всего, Муньяр не сможет создать серьезную интригу.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-4,5) за 1.92.