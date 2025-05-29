Кудерметова — Томова. Ставка (к. 2.30) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 29 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Томова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Крейчикова

На Открытом чемпионате США Барбора Крейчикова одержала победу над немецкой соперницей Татьяной Марией (7:6, 6:3). На корте девушки провели 1 час 40 минут.

Барбора Крейчикова два раза подала навылет, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

Чешской теннисистке удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух

матчей.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На данный момент Барбора Крейчикова занимает 15 место в рейтинге WTA.

Кудерметова

Вероника Кудерметова прошла первый круг на Открытом чемпионате Франции. В стартовом матче парижского «мэйджора» российская теннисистка выиграла у болгарской спортсменки Виктории Томовой (7:5, 6:1).

В прошедшем поединке Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.

Три круга — это лучший результат Вероники Кудерметовой на грунте. Российская теннисистка в Риме смогла выиграть у итальянки Стефанини и американки Анисимовой, но оступилась в поединке против британки Радукану.

На турнире серии WTA-1000 в Мадриде Кудерметова также провела три встречи, выиграв у испанки Букши и соотечественницы — Полины Кудерметовой. Вероника не смогла пройти барьер в лице украинки Марты Костюк (0:6, 6:4, 4:6).

Вероника Кудерметова занимает 46 место в мировом рейтинге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.45, на победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.75.

Прогноз: У Вероники Кудерметовой есть прекрасная возможность пройти в следующий круг парижского «мэйджора». В матче против Барборы Крейчиковой россиянка вполне может добиться успеха.

Рекомендуемая ставка: Фора Кудерметовой (-4.5) с коэффициентом 2.30.