Кудерметова — Томова. Ставка (к. 2.30) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Крейчикова
На Открытом чемпионате США Барбора Крейчикова одержала победу над немецкой соперницей Татьяной Марией (7:6, 6:3). На корте девушки провели 1 час 40 минут.
Барбора Крейчикова два раза подала навылет, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
Чешской теннисистке удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух
матчей.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
На данный момент Барбора Крейчикова занимает 15 место в рейтинге WTA.
Кудерметова
Вероника Кудерметова прошла первый круг на Открытом чемпионате Франции. В стартовом матче парижского «мэйджора» российская теннисистка выиграла у болгарской спортсменки Виктории Томовой (7:5, 6:1).
В прошедшем поединке Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.
Три круга — это лучший результат Вероники Кудерметовой на грунте. Российская теннисистка в Риме смогла выиграть у итальянки Стефанини и американки Анисимовой, но оступилась в поединке против британки Радукану.
На турнире серии WTA-1000 в Мадриде Кудерметова также провела три встречи, выиграв у испанки Букши и соотечественницы — Полины Кудерметовой. Вероника не смогла пройти барьер в лице украинки Марты Костюк (0:6, 6:4, 4:6).
Вероника Кудерметова занимает 46 место в мировом рейтинге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.45, на победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.75.
Прогноз: У Вероники Кудерметовой есть прекрасная возможность пройти в следующий круг парижского «мэйджора». В матче против Барборы Крейчиковой россиянка вполне может добиться успеха.
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Рекомендуемая ставка: Фора Кудерметовой (-4.5) с коэффициентом 2.30.