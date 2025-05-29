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    Кудерметова пробьётся в третий круг

    Кудерметова — Томова. Ставка (к. 2.30) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Томова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 29 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Томова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Крейчикова

    На Открытом чемпионате США Барбора Крейчикова одержала победу над немецкой соперницей Татьяной Марией (7:6, 6:3). На корте девушки провели 1 час 40 минут.

    Барбора Крейчикова два раза подала навылет, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Чешской теннисистке удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух
    матчей.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На данный момент Барбора Крейчикова занимает 15 место в рейтинге WTA.

    Кудерметова

    Вероника Кудерметова прошла первый круг на Открытом чемпионате Франции. В стартовом матче парижского «мэйджора» российская теннисистка выиграла у болгарской спортсменки Виктории Томовой (7:5, 6:1).

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    • В прошедшем поединке Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.

    Три круга — это лучший результат Вероники Кудерметовой на грунте. Российская теннисистка в Риме смогла выиграть у итальянки Стефанини и американки Анисимовой, но оступилась в поединке против британки Радукану.

    На турнире серии WTA-1000 в Мадриде Кудерметова также провела три встречи, выиграв у испанки Букши и соотечественницы — Полины Кудерметовой. Вероника не смогла пройти барьер в лице украинки Марты Костюк (0:6, 6:4, 4:6).

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    Вероника Кудерметова занимает 46 место в мировом рейтинге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.45, на победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.75.

    Прогноз: У Вероники Кудерметовой есть прекрасная возможность пройти в следующий круг парижского «мэйджора». В матче против Барборы Крейчиковой россиянка вполне может добиться успеха.

    Рекомендуемая ставка: Фора Кудерметовой (-4.5) с коэффициентом 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кудерметова — Томова?

    Матч Кудерметова — Томова состоится 29 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кудерметова — Томова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Кудерметовой (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кудерметова — Томова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Кудерметовой (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Томова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кудерметова — Томова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.45, на победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.75.

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