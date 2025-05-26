Альтмайер — Фриц. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Американец Тейлор Фриц сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Альтмайер — Фриц, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Альтмайер

Ранее этой весной Даниэль провел на грунте 17 матчей — и на этом отрезке у него десять побед и семь поражений.

На неделе перед французским мэйджором немецкий теннисист проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 3:6) на старте «пятисотника» в Гамбурге.

Лучшим результатом Альтмайера в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На Лазурном берегу Альтмайер обыграл Оже-Альяссима и Ришара Гаске, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

При этом Даниэль не прошел первый круг в Марракеше и на «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

Фриц

Результаты Тейлора в этом году, в том числе на грунте, совершенно не соответствуют статусу четвертой ракетки мира.

На минувшей неделе американец прошел лишь раунд на турнире в Женеве — после победы над Кантеном Алисом проиграл Хуберту Хуркачу.

Перед этим Фриц проиграл Маркосу Гирону (6:7, 6:7) на старте «Мастерса» в Риме.

В Мадриде Фриц тоже не впечатлил, но здесь он хотя бы дошел до четвертого круга.

Факт: после 2018 года Фриц ни разу не проигрывал в первом круге Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 3.52, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: с учетом всех недавних неудач американца логично предположить, что в предстоящем матче будет борьба. Фриц в последнее время вообще не впечатляет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.92.