Альтмайер — Фриц. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Даниэль Альтмайер
Тейлор Фритц
Альтмайер
Ранее этой весной Даниэль провел на грунте 17 матчей — и на этом отрезке у него десять побед и семь поражений.
На неделе перед французским мэйджором немецкий теннисист проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 3:6) на старте «пятисотника» в Гамбурге.
Лучшим результатом Альтмайера в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
На Лазурном берегу Альтмайер обыграл Оже-Альяссима и Ришара Гаске, после чего уступил Карлосу Алькарасу.
При этом Даниэль не прошел первый круг в Марракеше и на «Мастерсах» в Мадриде и Риме.
Фриц
Результаты Тейлора в этом году, в том числе на грунте, совершенно не соответствуют статусу четвертой ракетки мира.
На минувшей неделе американец прошел лишь раунд на турнире в Женеве — после победы над Кантеном Алисом проиграл Хуберту Хуркачу.
Перед этим Фриц проиграл Маркосу Гирону (6:7, 6:7) на старте «Мастерса» в Риме.
В Мадриде Фриц тоже не впечатлил, но здесь он хотя бы дошел до четвертого круга.
Факт: после 2018 года Фриц ни разу не проигрывал в первом круге Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 3.52, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.30.
Прогноз: с учетом всех недавних неудач американца логично предположить, что в предстоящем матче будет борьба. Фриц в последнее время вообще не впечатляет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.92.