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    Фриц проиграет на старте Ролан Гаррос?

    Альтмайер — Фриц. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Альтмайер — Фриц
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Альтмайер — Фриц, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2025 года

    Даниэль Альтмайер

  • Германия
    •  Даниэль Альтмайер 12:00 Тейлор Фритц

    Тейлор Фритц

  • США
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    Альтмайер

    Ранее этой весной Даниэль провел на грунте 17 матчей — и на этом отрезке у него десять побед и семь поражений.

    На неделе перед французским мэйджором немецкий теннисист проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 3:6) на старте «пятисотника» в Гамбурге.

    Лучшим результатом Альтмайера в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На Лазурном берегу Альтмайер обыграл Оже-Альяссима и Ришара Гаске, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

    При этом Даниэль не прошел первый круг в Марракеше и на «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

    Фриц

    Результаты Тейлора в этом году, в том числе на грунте, совершенно не соответствуют статусу четвертой ракетки мира.

    На минувшей неделе американец прошел лишь раунд на турнире в Женеве — после победы над Кантеном Алисом проиграл Хуберту Хуркачу.

    Перед этим Фриц проиграл Маркосу Гирону (6:7, 6:7) на старте «Мастерса» в Риме.

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    В Мадриде Фриц тоже не впечатлил, но здесь он хотя бы дошел до четвертого круга.

    Факт: после 2018 года Фриц ни разу не проигрывал в первом круге Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 3.52, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: с учетом всех недавних неудач американца логично предположить, что в предстоящем матче будет борьба. Фриц в последнее время вообще не впечатляет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Альтмайер — Фриц?

    Матч Альтмайер — Фриц состоится 26 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Альтмайер — Фриц?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 38,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Альтмайер — Фриц?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 38,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Альтмайер — Фриц?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Альтмайер — Фриц?

    Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 3.52, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.30.

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    Альтмайер — Фриц: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 26.05.202512:00. Фриц проиграет на старте Ролан Гаррос?
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