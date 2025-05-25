ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Золото чемпионата РоссииБитва за золото. Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для чемпионства? Дмитрий ЧерышевДмитрий Черышев: Финал Лиги Европы для «Тоттенхэма» выиграл вратарь Викарио «Динамо» — «Краснодар»30-й тур РПЛ. Тарханов уверен в победе «Зенита», Пирожков ждет ничьей в Краснодаре
    Все новости спорта

    Сможет ли Зверев пройти первый круг на Ролан Гаррос?

    Зверев — Тьен. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев
    Прогноз и ставки на Зверев — Тьен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Лернера Тьена в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 25 Мая 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 12:00 Лернер Тьен

    Лернер Тьен

  • США
    •

    Зверев

    Саша после 2020 года ни разу не проигрывал на французском мэйджоре раньше полуфинала.

    В прошлом сезоне немецкий теннисист уступил в финале Карлосу Алькарасу, позволив испанцу отыграться с 1-2 по сетам.

    Но сейчас Зверева сложно назвать одним из фаворитов турнира.

    В апреле Зверев выиграл домашний «пятисотник» в Мюнхене, но при этом не прошел ни раунда в Монте-Карло, уступил в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде и в четвертьфинале римского «тысячника».  

    Прогнозы на теннис

    Еще одним разочарованием стало его выступление в Гамбурге. Здесь Зверев проиграл во втором круге Александру Мюллеру. Правда, после матча с французом он признался, что вообще мог не выйти на корт из-за проблем со здоровьем.

    Тьен

    Лернер впервые в карьере сыграет на Открытом чемпионате Франции.

    Сразу надо сказать, что этого сезона американский теннисист вообще не играл на грунте.

    Ранее этой весной Тьен провел на этом покрытии девять матчей (три победы и шесть поражений).

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Тьен не смог пройти первый круг в Хьюстоне, Мюнхене, Мадриде, Эшториле и Женеве. На «Мастерсе» в Риме 19-летний теннисист после победы над Райли Опелкой уступил Томашу Махачу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Зверева. На Тьена можно поставить за 15.00.

    Прогноз: в конце февраля Саша сенсационно проиграл Лернеру на «пятисотнике» в Акапулько. Но сейчас это не имеет вообще никакого значения, поскольку на грунте американец играет значительно хуже, чем на харде. Скорее всего, немецкий теннисист спокойно возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-9,5) за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Тьен?

    Матч Зверев — Тьен состоится 25 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: Ролан Гаррос.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Тьен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Зверева с форой по геймам (-9,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Тьен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Зверева с форой по геймам (-9,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Тьен?

    Смотреть матч турнира Ролан Гаррос в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Тьен?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Зверева. На Тьена можно поставить за 15.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Алания — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сокол — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Енисей — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Родина — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Урал — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ротор — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лео — Камеда
  • Бои
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Джойнт — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Самсонова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зверев — Тьен: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 25.05.202512:00. Сможет ли Зверев пройти первый круг на Ролан Гаррос?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры