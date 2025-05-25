Зверев — Тьен. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против американца Лернера Тьена в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Тьен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша после 2020 года ни разу не проигрывал на французском мэйджоре раньше полуфинала.

В прошлом сезоне немецкий теннисист уступил в финале Карлосу Алькарасу, позволив испанцу отыграться с 1-2 по сетам.

Но сейчас Зверева сложно назвать одним из фаворитов турнира.

В апреле Зверев выиграл домашний «пятисотник» в Мюнхене, но при этом не прошел ни раунда в Монте-Карло, уступил в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде и в четвертьфинале римского «тысячника».

Прогнозы на теннис

Еще одним разочарованием стало его выступление в Гамбурге. Здесь Зверев проиграл во втором круге Александру Мюллеру. Правда, после матча с французом он признался, что вообще мог не выйти на корт из-за проблем со здоровьем.

Тьен

Лернер впервые в карьере сыграет на Открытом чемпионате Франции.

Сразу надо сказать, что этого сезона американский теннисист вообще не играл на грунте.

Ранее этой весной Тьен провел на этом покрытии девять матчей (три победы и шесть поражений).

Тьен не смог пройти первый круг в Хьюстоне, Мюнхене, Мадриде, Эшториле и Женеве. На «Мастерсе» в Риме 19-летний теннисист после победы над Райли Опелкой уступил Томашу Махачу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Зверева. На Тьена можно поставить за 15.00.

Прогноз: в конце февраля Саша сенсационно проиграл Лернеру на «пятисотнике» в Акапулько. Но сейчас это не имеет вообще никакого значения, поскольку на грунте американец играет значительно хуже, чем на харде. Скорее всего, немецкий теннисист спокойно возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-9,5) за 1.98.