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    Легечка снова проиграет Норри?

    Легечка — Норри. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Норри
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2025 года

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •  Иржи Леxечка 12:00 Кэмерон Норри

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
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    Легечка

    Результаты Иржи стали одним из главных разочарований на недавних турнирах.

    После февральского «пятисотника» в Дохе, на котором он одержал победу над Карлосом Алькарасом и дошел до полуфинала, чех до сих пор выиграл лишь один матч.

    Легечка не прошел ни раунда в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Юго Эмберу, Кэмерону Норри и Гаэлю Монфису.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Легечка после победы над Себастьяном Кордой уступил Лоренцо Музетти.

    Прогнозы на теннис

    В середине апреля Иржи снялся с «пятисотника» В Мюнхене. Скорее всего, он решил как можно лучше подготовиться к «тысячнику» в Мадриде, на котором ему предстоит защищать почти 400 очков за прошлогодний полуфинал.

    Норри

    Кэмерон в стартовом матче с трудом выиграл у 19-летнего испанца Мартина Ландалусе — 6:7, 7:5, 6:4.

    Во втором сете британец отыграл матчбол при счете 4:5. В решающей партии ему удалось сделать ключевой брейк при 4:4.

    Норри прервал серию из четырех поражений на уровне основной сетки.

    После «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он добрался до третьего круга, Норри не прошел первый раунд на «челленджере» в Доминиканской Республике, на «Мастерсе» в Майами и в Барселоне.

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    Кроме того, Норри не смог пройти квалификацию в Монте-Карло, уступив итальянцу Маттиа Беллуччи.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.46, победу Норри букмекеры предлагают за 2.71.

    Прогноз: Кэм выиграл три из четырех предыдущих матчей против чеха. В марте британец одержал победу над Легечкой в Индиан-Уэллс — 3:6, 6:4, 7:5.

    Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. На Иржи сейчас опасно ставить, в последнее время он играет чересчур неубедительно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Легечка — Норри?

    Матч Легечка — Норри состоится 26 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Легечка — Норри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Легечка — Норри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Легечка — Норри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Легечка — Норри?

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.46, победу Норри букмекеры предлагают за 2.71.

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