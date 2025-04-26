Легечка — Норри. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Чех Иржи Легечка сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Легечка

Результаты Иржи стали одним из главных разочарований на недавних турнирах.

После февральского «пятисотника» в Дохе, на котором он одержал победу над Карлосом Алькарасом и дошел до полуфинала, чех до сих пор выиграл лишь один матч.

Легечка не прошел ни раунда в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Юго Эмберу, Кэмерону Норри и Гаэлю Монфису.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Легечка после победы над Себастьяном Кордой уступил Лоренцо Музетти.

Прогнозы на теннис

В середине апреля Иржи снялся с «пятисотника» В Мюнхене. Скорее всего, он решил как можно лучше подготовиться к «тысячнику» в Мадриде, на котором ему предстоит защищать почти 400 очков за прошлогодний полуфинал.

Норри

Кэмерон в стартовом матче с трудом выиграл у 19-летнего испанца Мартина Ландалусе — 6:7, 7:5, 6:4.

Во втором сете британец отыграл матчбол при счете 4:5. В решающей партии ему удалось сделать ключевой брейк при 4:4.

Норри прервал серию из четырех поражений на уровне основной сетки.

После «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он добрался до третьего круга, Норри не прошел первый раунд на «челленджере» в Доминиканской Республике, на «Мастерсе» в Майами и в Барселоне.

Кроме того, Норри не смог пройти квалификацию в Монте-Карло, уступив итальянцу Маттиа Беллуччи.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.46, победу Норри букмекеры предлагают за 2.71.

Прогноз: Кэм выиграл три из четырех предыдущих матчей против чеха. В марте британец одержал победу над Легечкой в Индиан-Уэллс — 3:6, 6:4, 7:5.

Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. На Иржи сейчас опасно ставить, в последнее время он играет чересчур неубедительно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.