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    Потапова проиграет на старте «тысячника» в Мадриде?

    Крюгер — Потапова. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Крюгер — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Эшлин Крюгер в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Крюгер

    Эшлин в этом году провела 26 матчей, и на этом отрезке у нее 16 побед и 10 поражений.

    При этом у американской теннисистки пока лишь два матча на грунте. В начале апреля она прошла один раунд в Чарлстоне — после победы над Кэти Волынец уступила Эмме Наварро.

    Зато у Крюгер есть несколько солидных результатов на харде.

    В январе она добралась до четвертьфинала на «пятисотнике» в Брисбене, в феврале остановилась в шаге от титула в Абу-Даби, а в марте выиграла три матча на «тысячнике» в Майами.

    Прогнозы на теннис

    Ну и также стоит отметить, что в прошлом году Крюгер дошла в Мадриде до третьего раунда.

    Потапова

    Настя на прошлой неделе выиграла один матч на турнире в Штутгарте.

    В первом круге россиянка одержала победу над Кларой Таусон, после чего должна была встретиться с Ариной Соболенко.

    К сожалению, Потапова не смогла сыграть с первой ракеткой мира из-за проблем с кистью.

    «Жидкость вышла, через пару дней приступлю к тренировкам! Очень жаль, конечно, что по сути мелочь, а играть нельзя», — сказала Потапова вскоре после того, как стало известно, что она снялась с матча против Соболенко.

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    В общем, пока не очень понятно, хватило ли ей времени, чтобы как следует восстановиться к турниру в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу — и на Потапову, и на Крюгер можно поставить за 1.91.

    Прогноз: очевидно, что из-за недавних проблем Потаповой в данном случае нет смысла ставить на исход. Вполне вероятно, что россиянка по-прежнему испытывает дискомфорт, который может сказаться на ее игре в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Крюгер — Потапова?

    Матч Крюгер — Потапова состоится 22 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Крюгер — Потапова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Крюгер — Потапова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Крюгер — Потапова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Крюгер — Потапова?

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу — и на Потапову, и на Крюгер можно поставить за 1.91.

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    Крюгер — Потапова: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 22.04.202512:00. Потапова проиграет на старте «тысячника» в Мадриде?
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