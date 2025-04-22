Крюгер — Потапова. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Эшлин Крюгер в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Крюгер

Эшлин в этом году провела 26 матчей, и на этом отрезке у нее 16 побед и 10 поражений.

При этом у американской теннисистки пока лишь два матча на грунте. В начале апреля она прошла один раунд в Чарлстоне — после победы над Кэти Волынец уступила Эмме Наварро.

Зато у Крюгер есть несколько солидных результатов на харде.

В январе она добралась до четвертьфинала на «пятисотнике» в Брисбене, в феврале остановилась в шаге от титула в Абу-Даби, а в марте выиграла три матча на «тысячнике» в Майами.

Прогнозы на теннис

Ну и также стоит отметить, что в прошлом году Крюгер дошла в Мадриде до третьего раунда.

Потапова

Настя на прошлой неделе выиграла один матч на турнире в Штутгарте.

В первом круге россиянка одержала победу над Кларой Таусон, после чего должна была встретиться с Ариной Соболенко.

К сожалению, Потапова не смогла сыграть с первой ракеткой мира из-за проблем с кистью.

«Жидкость вышла, через пару дней приступлю к тренировкам! Очень жаль, конечно, что по сути мелочь, а играть нельзя», — сказала Потапова вскоре после того, как стало известно, что она снялась с матча против Соболенко.

В общем, пока не очень понятно, хватило ли ей времени, чтобы как следует восстановиться к турниру в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу — и на Потапову, и на Крюгер можно поставить за 1.91.

Прогноз: очевидно, что из-за недавних проблем Потаповой в данном случае нет смысла ставить на исход. Вполне вероятно, что россиянка по-прежнему испытывает дискомфорт, который может сказаться на ее игре в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.