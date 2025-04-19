Алькарас
Карлос дошел до полуфинала на втором турнире подряд.
На этот раз испанец уверенно добрался до этой стадии, не проиграв ни сета.
В четвертьфинале Алькарас одержал победу над австралийцем Алексом Де Минором — 7:5, 6:3.
В остальных раундах Карлитос выиграл у американца Итана Куинна и серба Ласло Джере.
На прошлой неделе Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло.
Фис
Артур выиграл не менее трех матчей на четвертом турнире подряд.
На текущем турнире француз пока провел два неполных матча. В четвертьфинале его соперником стал Стефанос Циципас, который снялся из-за травмы уже после двух геймов.
В первом круге Фис одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 7:6, 6:3.
Во втором раунде 20-летний теннисист остановил еще одного представителя Испании — Педро Мартинеса (6:3, 6:2).
В этом году Фис еще ни разу не выигрывал больше трех матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.34, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.26.
Прогноз: на прошлой неделе Карлос был в шаге от поражения в матче против Артура в четвертьфинале «тысячника» в Монте-Карло — 4:6, 7:5, 6:3. Не уверены, что француз возьмет реванш, но, скорее всего, он снова станет серьезным препятствием для главного фаворита турнира.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.10.