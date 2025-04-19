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    Алькарас на этот раз проиграет Фису?

    Алькарас — Фис. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Барселоне 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Фис
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Артура Фиса в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Алькарас

    Карлос дошел до полуфинала на втором турнире подряд.

    На этот раз испанец уверенно добрался до этой стадии, не проиграв ни сета.

    В четвертьфинале Алькарас одержал победу над австралийцем Алексом Де Минором — 7:5, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    В остальных раундах Карлитос выиграл у американца Итана Куинна и серба Ласло Джере.

    На прошлой неделе Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло.

    Фис

    Артур выиграл не менее трех матчей на четвертом турнире подряд.

    На текущем турнире француз пока провел два неполных матча. В четвертьфинале его соперником стал Стефанос Циципас, который снялся из-за травмы уже после двух геймов.

    В первом круге Фис одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 7:6, 6:3.

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    Во втором раунде 20-летний теннисист остановил еще одного представителя Испании — Педро Мартинеса (6:3, 6:2).

    В этом году Фис еще ни разу не выигрывал больше трех матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.34, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.26.

    Прогноз: на прошлой неделе Карлос был в шаге от поражения в матче против Артура в четвертьфинале «тысячника» в Монте-Карло — 4:6, 7:5, 6:3. Не уверены, что француз возьмет реванш, но, скорее всего, он снова станет серьезным препятствием для главного фаворита турнира.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алькарас — Фис?

    Матч Алькарас — Фис состоится 19 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Алькарас — Фис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алькарас — Фис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алькарас — Фис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алькарас — Фис?

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.34, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.26.

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