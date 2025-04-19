Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Артура Фиса в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлос дошел до полуфинала на втором турнире подряд.

На этот раз испанец уверенно добрался до этой стадии, не проиграв ни сета.

В четвертьфинале Алькарас одержал победу над австралийцем Алексом Де Минором — 7:5, 6:3.

Прогнозы на теннис

В остальных раундах Карлитос выиграл у американца Итана Куинна и серба Ласло Джере.

На прошлой неделе Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло.

Фис

Артур выиграл не менее трех матчей на четвертом турнире подряд.

На текущем турнире француз пока провел два неполных матча. В четвертьфинале его соперником стал Стефанос Циципас, который снялся из-за травмы уже после двух геймов.

В первом круге Фис одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 7:6, 6:3.

Во втором раунде 20-летний теннисист остановил еще одного представителя Испании — Педро Мартинеса (6:3, 6:2).

В этом году Фис еще ни разу не выигрывал больше трех матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.34, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.26.

Прогноз: на прошлой неделе Карлос был в шаге от поражения в матче против Артура в четвертьфинале «тысячника» в Монте-Карло — 4:6, 7:5, 6:3. Не уверены, что француз возьмет реванш, но, скорее всего, он снова станет серьезным препятствием для главного фаворита турнира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.10.