Педро Мартинес
Артур Филс
Мартинес
В первом круге у Педро был тяжелейший матч против Брэндона Накашимы — 7:5, 5:7, 6:4.
Игра продолжалась больше трех часов, но в плане выносливости у Мартинеса, похоже, все в порядке — в решающем сете он забрал все геймы на своей подаче и сделал важнейший брейк.
Но при этом после февральского турнира в Буэнос-Айресе Мартинес еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
Более того, на этом отрезке у него не самый приятный баланс — три победы и семь поражений.
Интересно, что до этого сезона у Мартинеса не было ни одной победы в Барселоне на уровне основной сетки.
Фис
Артур во вторник выиграл у Пабло Каррено-Бусты — 7:6, 6:3.
Как и ожидалось, это был сложный матч: в первом сете испанец вел с брейком и не реализовал два сетбола.
Но во второй партии Фис почти не ошибался, отдав на своей подаче всего лишь четыре очка.
На прошлой неделе Фис дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло. До этой же стадии он добрался на мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 4.14, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.19.
Прогноз: Артур трижды играл против Педро в прошлом сезоне — после поражения в Сантьяго француз уверенно разобрался с испанцем в Бордо и Базеле. С учетом того, какой уровень Фис демонстрировал в недавних матчах, логично предположить, что ему снова хватит двух сетов для победы над Мартинесом.
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Рекомендуемая ставка: победа Фиса с форой по геймам (-5,5) за 2.49.