1-й таймЛокомотив — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Батраков«Локомотив» — «Ахмат». Онлайн Юго ЭкитикеАнгличанин, нигериец и француз. Три варианта усиления позиции центрфорварда для «Арсенала» Дмитрий Хомуха«Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание
    Все новости спорта

    Фису снова хватит двух сетов для победы над Мартинесом?

    Мартинес — Фис. Ставка (к. 2.49) и прогноз на турнир в Барселоне 16 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Артюр Фис
    Прогноз и ставки на Мартинес — Фис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мартинес — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Барселона. Мужчины 16 Апреля 2025 года

    Педро Мартинес

  • Испания
    •  Педро Мартинес 11:00 Артур Филс

    Артур Филс

  • Франция
    •

    Мартинес

    В первом круге у Педро был тяжелейший матч против Брэндона Накашимы — 7:5, 5:7, 6:4.

    Игра продолжалась больше трех часов, но в плане выносливости у Мартинеса, похоже, все в порядке — в решающем сете он забрал все геймы на своей подаче и сделал важнейший брейк.

    Но при этом после февральского турнира в Буэнос-Айресе Мартинес еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Более того, на этом отрезке у него не самый приятный баланс — три победы и семь поражений.

    Прогнозы на теннис

    Интересно, что до этого сезона у Мартинеса не было ни одной победы в Барселоне на уровне основной сетки.

    Фис

    Артур во вторник выиграл у Пабло Каррено-Бусты — 7:6, 6:3.

    Как и ожидалось, это был сложный матч: в первом сете испанец вел с брейком и не реализовал два сетбола.

    Но во второй партии Фис почти не ошибался, отдав на своей подаче всего лишь четыре очка.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    На прошлой неделе Фис дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло. До этой же стадии он добрался на мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 4.14, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.19.

    Прогноз: Артур трижды играл против Педро в прошлом сезоне — после поражения в Сантьяго француз уверенно разобрался с испанцем в Бордо и Базеле. С учетом того, какой уровень Фис демонстрировал в недавних матчах, логично предположить, что ему снова хватит двух сетов для победы над Мартинесом.

    Рекомендуемая ставка: победа Фиса с форой по геймам (-5,5) за 2.49.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Мартинес — Фис?

    Матч Мартинес — Фис состоится 16 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Мартинес — Фис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фиса с форой по геймам (-5,5).

    Какую сделать ставку на матч Мартинес — Фис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фиса с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.49.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мартинес — Фис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Мартинес — Фис?

    Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 4.14, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Неман — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вавринка — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.49
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Орландо — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Миннесота — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мартинес — Фис: прогноз и ставка за 2.49, статистика, коэффициенты матча 16.04.202512:00. Фису снова хватит двух сетов для победы над Мартинесом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры