Француз Артур Фис сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мартинес — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мартинес

В первом круге у Педро был тяжелейший матч против Брэндона Накашимы — 7:5, 5:7, 6:4.

Игра продолжалась больше трех часов, но в плане выносливости у Мартинеса, похоже, все в порядке — в решающем сете он забрал все геймы на своей подаче и сделал важнейший брейк.

Но при этом после февральского турнира в Буэнос-Айресе Мартинес еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

Более того, на этом отрезке у него не самый приятный баланс — три победы и семь поражений.

Прогнозы на теннис

Интересно, что до этого сезона у Мартинеса не было ни одной победы в Барселоне на уровне основной сетки.

Фис

Артур во вторник выиграл у Пабло Каррено-Бусты — 7:6, 6:3.

Как и ожидалось, это был сложный матч: в первом сете испанец вел с брейком и не реализовал два сетбола.

Но во второй партии Фис почти не ошибался, отдав на своей подаче всего лишь четыре очка.

На прошлой неделе Фис дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло. До этой же стадии он добрался на мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 4.14, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: Артур трижды играл против Педро в прошлом сезоне — после поражения в Сантьяго француз уверенно разобрался с испанцем в Бордо и Базеле. С учетом того, какой уровень Фис демонстрировал в недавних матчах, логично предположить, что ему снова хватит двух сетов для победы над Мартинесом.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса с форой по геймам (-5,5) за 2.49.