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    Сможет ли Фис обыграть Каррено-Бусту?

    Каррено-Буста — Фис. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Барселоне 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Каррено-Буста — Фис
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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Каррено-Буста — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 15 Апреля 2025 года

    Пабло Карреньо-Буста

  • Испания
    •  Пабло Карреньо-Буста 12:00 Артур Филс

    Артур Филс

  • Франция
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    Каррено-Буста

    Пабло на этот раз попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    В текущей версии рейтинга испанец занимает 99-е место.

    В этом сезоне у Каррено-Бусты пока положительный баланс — 19 побед и 10 поражений.

    Но здесь важно отметить, что большую часть матчей он провел на «челленджерах».

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Каррено-Буста добрался до четвертьфинала на турнире в Мадриде, а перед этим выиграл один матч в Марракеше.

    На грунтовом «челленджере» в Жироне бывшая десятая ракетка мира проиграл в 1/4 финала хорвату Марину Чиличу.

    Фис

    Артур по итогам прошлой недели поднялся в рейтинге на 14-ю строчку.

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    • Это случилось после того, как француз дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    На Лазурном берергу Фис выиграл у Таллона Грикспора, Флавио Коболли и Андрея Рублева (6:2, 6:3), после чего уступил Карлосу Алькарасу (6:4, 5:7, 6:3).

    Если Фис успел как следует восстановиться, в том числе и в эмоциональном плане, на этой неделе может спокойно побороться за титул.

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    В прошлом году Артур дошел в столице Каталонии до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 3.85, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: несмотря на то, что у испанца после травмы локтя было не очень много хороших матчей на уровне ATP 250 и выше, его все равно нельзя недооценивать. Все-таки это очень опытный игрок. Ну и не совсем понятно, сумел ли француз восстановить силы после непростой недели в Монте-Карло.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Каррено-Буста — Фис?

    Матч Каррено-Буста — Фис состоится 15 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Каррено-Буста — Фис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Какую сделать ставку на матч Каррено-Буста — Фис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Каррено-Буста — Фис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Каррено-Буста — Фис?

    Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 3.85, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.26.

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