Пабло Карреньо-Буста
Артур Филс
Каррено-Буста
Пабло на этот раз попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
В текущей версии рейтинга испанец занимает 99-е место.
В этом сезоне у Каррено-Бусты пока положительный баланс — 19 побед и 10 поражений.
Но здесь важно отметить, что большую часть матчей он провел на «челленджерах».
На прошлой неделе Каррено-Буста добрался до четвертьфинала на турнире в Мадриде, а перед этим выиграл один матч в Марракеше.
На грунтовом «челленджере» в Жироне бывшая десятая ракетка мира проиграл в 1/4 финала хорвату Марину Чиличу.
Фис
Артур по итогам прошлой недели поднялся в рейтинге на 14-ю строчку.
Это случилось после того, как француз дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.
На Лазурном берергу Фис выиграл у Таллона Грикспора, Флавио Коболли и Андрея Рублева (6:2, 6:3), после чего уступил Карлосу Алькарасу (6:4, 5:7, 6:3).
Если Фис успел как следует восстановиться, в том числе и в эмоциональном плане, на этой неделе может спокойно побороться за титул.
В прошлом году Артур дошел в столице Каталонии до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 3.85, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.26.
Прогноз: несмотря на то, что у испанца после травмы локтя было не очень много хороших матчей на уровне ATP 250 и выше, его все равно нельзя недооценивать. Все-таки это очень опытный игрок. Ну и не совсем понятно, сумел ли француз восстановить силы после непростой недели в Монте-Карло.
- 1.92Алькарас — Куинн: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.92Александрова — Самсонова: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.96Андреева — Костюк: прогноз и ставкаПослезавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.96.