Француз Артур Фис сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Каррено-Буста — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Каррено-Буста

Пабло на этот раз попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

В текущей версии рейтинга испанец занимает 99-е место.

В этом сезоне у Каррено-Бусты пока положительный баланс — 19 побед и 10 поражений.

Но здесь важно отметить, что большую часть матчей он провел на «челленджерах».

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Каррено-Буста добрался до четвертьфинала на турнире в Мадриде, а перед этим выиграл один матч в Марракеше.

На грунтовом «челленджере» в Жироне бывшая десятая ракетка мира проиграл в 1/4 финала хорвату Марину Чиличу.

Фис

Артур по итогам прошлой недели поднялся в рейтинге на 14-ю строчку.

Это случилось после того, как француз дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На Лазурном берергу Фис выиграл у Таллона Грикспора, Флавио Коболли и Андрея Рублева (6:2, 6:3), после чего уступил Карлосу Алькарасу (6:4, 5:7, 6:3).

Если Фис успел как следует восстановиться, в том числе и в эмоциональном плане, на этой неделе может спокойно побороться за титул.

В прошлом году Артур дошел в столице Каталонии до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 3.85, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: несмотря на то, что у испанца после травмы локтя было не очень много хороших матчей на уровне ATP 250 и выше, его все равно нельзя недооценивать. Все-таки это очень опытный игрок. Ну и не совсем понятно, сумел ли француз восстановить силы после непростой недели в Монте-Карло.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.96.