Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
Александрова
Екатерина этой весной уже успела провести на грунте четыре матча. На этом отрезке у нее три победы и одно поражение.
В начале апреля российская теннисистка дошла до полуфинала на «пятисотнике» в американском Чарлстоне.
Прежде чем проиграть Джессике Пегуле, Александрова одержала победы над Энн Ли, Дианой Шнайдер и Циньвэнь Чжэн.
Примечательно, что в прошлом году Александрова выиграла лишь один из восьми матчей на грунте.
Также стоит обратить внимание, что в двух предыдущих сезонах Александрова не прошла первый раунд на турнире в Штутгарте.
Самсонова
Людмила тем временем еще ни разу не играла на грунте в текущем сезоне.
Свой последний матч россиянка провела еще 21 марта, когда проиграла японке Наоми Осаке во втором круге «тысячника» в Майами.
Лучшим результатом Самсоновой в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал в Индиан-Уэллс.
Кроме того, в январе она добралась до полуфинала в Аделаиде.
В прошлом году Самсонова выиграла шесть из 11-ти матчей на грунте. В Страсбурге Людмила остановилась в шаге от финала, а на Ролан Гаррос дошла до третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: Екатерина выиграла два из трех предыдущих матчей против Людмилы. При этом в прошлом сезоне Самсонова одержала победу над Александровой на траве в Хертогенбосе — 6:3, 6:7, 6:1. Скорее всего, в предстоящем матче россиянкам снова понадобится дополнительная партия.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.