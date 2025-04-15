Россиянки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова встретятся в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерина этой весной уже успела провести на грунте четыре матча. На этом отрезке у нее три победы и одно поражение.

В начале апреля российская теннисистка дошла до полуфинала на «пятисотнике» в американском Чарлстоне.

Прежде чем проиграть Джессике Пегуле, Александрова одержала победы над Энн Ли, Дианой Шнайдер и Циньвэнь Чжэн.

Примечательно, что в прошлом году Александрова выиграла лишь один из восьми матчей на грунте.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что в двух предыдущих сезонах Александрова не прошла первый раунд на турнире в Штутгарте.

Самсонова

Людмила тем временем еще ни разу не играла на грунте в текущем сезоне.

Свой последний матч россиянка провела еще 21 марта, когда проиграла японке Наоми Осаке во втором круге «тысячника» в Майами.

Лучшим результатом Самсоновой в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал в Индиан-Уэллс.

Кроме того, в январе она добралась до полуфинала в Аделаиде.

В прошлом году Самсонова выиграла шесть из 11-ти матчей на грунте. В Страсбурге Людмила остановилась в шаге от финала, а на Ролан Гаррос дошла до третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: Екатерина выиграла два из трех предыдущих матчей против Людмилы. При этом в прошлом сезоне Самсонова одержала победу над Александровой на траве в Хертогенбосе — 6:3, 6:7, 6:1. Скорее всего, в предстоящем матче россиянкам снова понадобится дополнительная партия.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.