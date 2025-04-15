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    Александрова возьмет реванш у Самсоновой?

    Александрова — Самсонова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Самсонова
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    Екатерина Александрова
    Россиянки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова встретятся в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 15 Апреля 2025 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 11:00 Людмила Самсонова

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •

    Александрова

    Екатерина этой весной уже успела провести на грунте четыре матча. На этом отрезке у нее три победы и одно поражение.

    В начале апреля российская теннисистка дошла до полуфинала на «пятисотнике» в американском Чарлстоне.

    Прежде чем проиграть Джессике Пегуле, Александрова одержала победы над Энн Ли, Дианой Шнайдер и Циньвэнь Чжэн.

    Примечательно, что в прошлом году Александрова выиграла лишь один из восьми матчей на грунте.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что в двух предыдущих сезонах Александрова не прошла первый раунд на турнире в Штутгарте.

    Самсонова

    Людмила тем временем еще ни разу не играла на грунте в текущем сезоне.

    Свой последний матч россиянка провела еще 21 марта, когда проиграла японке Наоми Осаке во втором круге «тысячника» в Майами.

    Лучшим результатом Самсоновой в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал в Индиан-Уэллс.

    Кроме того, в январе она добралась до полуфинала в Аделаиде.

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    В прошлом году Самсонова выиграла шесть из 11-ти матчей на грунте. В Страсбурге Людмила остановилась в шаге от финала, а на Ролан Гаррос дошла до третьего круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: Екатерина выиграла два из трех предыдущих матчей против Людмилы. При этом в прошлом сезоне Самсонова одержала победу над Александровой на траве в Хертогенбосе — 6:3, 6:7, 6:1. Скорее всего, в предстоящем матче россиянкам снова понадобится дополнительная партия.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Александрова — Самсонова?

    Матч Александрова — Самсонова состоится 15 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Александрова — Самсонова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Какую сделать ставку на матч Александрова — Самсонова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Александрова — Самсонова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Александрова — Самсонова?

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.32.

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    Александрова — Самсонова: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 15.04.202512:00. Александрова возьмет реванш у Самсоновой?
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