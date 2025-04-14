Чех Иржи Легечка сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Дардери, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи в этом году провел пока лишь два матча на грунте.

На «Мастерсе» в Монте-Карло чешский теннисист после победы над Себастьяном Кордой проиграл Лоренцо Музетти (1:6, 7:5, 6:2).

Легечка выиграл только один из пяти последних матчей.

В конце февраля он проиграл на старте «пятисотника» в Дубае, а потом не прошел ни одного раунда на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Прогнозы на теннис

Спад начался вскоре после турнира в Дохе, на котором Легечка обыграл Карлоса Алькараса и дошел до полуфинала.

Дардери

Лучано тем временем стал одним из героев первых недель грунтовой части сезона.

В начале апреля Дардери выиграл турнир в Марракеше, благодаря чему вернулся в топ-50.

В решающем матче итальянец одержал победу над Таллоном Грикспором (7:6, 7:6).

Кроме того, в конце марта он дошел до финала на «челленджере» в Неаполе.

Дардери всего лишь напомнил, что на грунте он играет значительно лучше, чем на остальных покрытиях.

В прошлом году Лучано выиграл 37 из 52-м матчей на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.49, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: три года назад Иржи проиграл Лучано на грунтовом «челленджере» в Румынии. И хотя с тех пор чех добился внушительного прогресса, все равно считаем, что в предстоящем матче он столкнется с серьезным сопротивлением. На грунте Дардери способен навязать борьбу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.