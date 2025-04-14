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    Сможет ли Легечка прервать победную серию Дардери?

    Легечка — Дардери. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мюнхене 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Дардери
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Дардери, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 14 Апреля 2025 года

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •  Иржи Леxечка 11:00 Лучиано Дардери

    Лучиано Дардери

  • Италия
    •

    Легечка

    Иржи в этом году провел пока лишь два матча на грунте.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло чешский теннисист после победы над Себастьяном Кордой проиграл Лоренцо Музетти (1:6, 7:5, 6:2).

    Легечка выиграл только один из пяти последних матчей.

    В конце февраля он проиграл на старте «пятисотника» в Дубае, а потом не прошел ни одного раунда на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

    Прогнозы на теннис

    Спад начался вскоре после турнира в Дохе, на котором Легечка обыграл Карлоса Алькараса и дошел до полуфинала.

    Дардери

    Лучано тем временем стал одним из героев первых недель грунтовой части сезона.

    В начале апреля Дардери выиграл турнир в Марракеше, благодаря чему вернулся в топ-50.

    В решающем матче итальянец одержал победу над Таллоном Грикспором (7:6, 7:6).

    Кроме того, в конце марта он дошел до финала на «челленджере» в Неаполе.

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    Дардери всего лишь напомнил, что на грунте он играет значительно лучше, чем на остальных покрытиях.

    В прошлом году Лучано выиграл 37 из 52-м матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.49, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: три года назад Иржи проиграл Лучано на грунтовом «челленджере» в Румынии. И хотя с тех пор чех добился внушительного прогресса, все равно считаем, что в предстоящем матче он столкнется с серьезным сопротивлением. На грунте Дардери способен навязать борьбу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Легечка — Дардери?

    Матч Легечка — Дардери состоится 14 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Легечка — Дардери?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Какую сделать ставку на матч Легечка — Дардери?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Легечка — Дардери?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Легечка — Дардери?

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.49, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.62.

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