Де Йонг
Йеспер пробился в основную сетку каталонского «пятисотника» через квалификацию.
В отборе нидерландец обыграл двух непростых соперников — южноафриканца Ллойда Харриса и француза Артура Риндеркнеша.
В этом сезоне де Йонг провел на грунте уже 14 матчей. На этом отрезке у него девять побед и пять поражений.
В конце марта де Йонг дошел до финала на «челленджера» в Мурсии и до полуфинала в Жироне.
На турнире в Марракеше Йеспер выиграл в первом круге у Эллиота Беншетри, после чего уступил Камиль Майхшаку.
Рублев
Андрей провел свои первые в этом сезоне матчи на грунте на «Мастерсе» в Монте-Карло.
Начало было неплохим — российский теннисист одержал победу над 38-летним Гаэлем Монфисом (6:4, 7:6).
Но уже в следующем матче Рублев проиграл еще одному представителю Франции — Артуру Фису. Здесь соперник был значительно лучше — 2:6, 3:6.
После победы на февральском «пятисотнике» в Дохе Рублев выиграл лишь один из пяти матчей.
На турнирах в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами он не прошел ни одного раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 3.64, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но есть подозрение, что у россиянина будут проблемы даже в таком матче. В прошлом году де Йонг обыграл Джека Дрейпера и взял сет в матче против Карлоса Алькараса на Ролан Гаррос. Рублеву достался не такой уж и слабый соперник.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.93.