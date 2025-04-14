Россиянин Андрей Рублев сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Де Йонг — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Де Йонг

Йеспер пробился в основную сетку каталонского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе нидерландец обыграл двух непростых соперников — южноафриканца Ллойда Харриса и француза Артура Риндеркнеша.

В этом сезоне де Йонг провел на грунте уже 14 матчей. На этом отрезке у него девять побед и пять поражений.

В конце марта де Йонг дошел до финала на «челленджера» в Мурсии и до полуфинала в Жироне.

Прогнозы на теннис

На турнире в Марракеше Йеспер выиграл в первом круге у Эллиота Беншетри, после чего уступил Камиль Майхшаку.

Рублев

Андрей провел свои первые в этом сезоне матчи на грунте на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Начало было неплохим — российский теннисист одержал победу над 38-летним Гаэлем Монфисом (6:4, 7:6).

Но уже в следующем матче Рублев проиграл еще одному представителю Франции — Артуру Фису. Здесь соперник был значительно лучше — 2:6, 3:6.

После победы на февральском «пятисотнике» в Дохе Рублев выиграл лишь один из пяти матчей.

На турнирах в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами он не прошел ни одного раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 3.64, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но есть подозрение, что у россиянина будут проблемы даже в таком матче. В прошлом году де Йонг обыграл Джека Дрейпера и взял сет в матче против Карлоса Алькараса на Ролан Гаррос. Рублеву достался не такой уж и слабый соперник.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.93.