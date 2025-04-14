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    Рублев проиграет на старте турнира в Барселоне?

    Де Йонг — Рублев. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Барселоне 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Де Йонг — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Де Йонг — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Де Йонг

    Йеспер пробился в основную сетку каталонского «пятисотника» через квалификацию.

    В отборе нидерландец обыграл двух непростых соперников — южноафриканца Ллойда Харриса и француза Артура Риндеркнеша.

    В этом сезоне де Йонг провел на грунте уже 14 матчей. На этом отрезке у него девять побед и пять поражений.

    В конце марта де Йонг дошел до финала на «челленджера» в Мурсии и до полуфинала в Жироне.

    Прогнозы на теннис

    На турнире в Марракеше Йеспер выиграл в первом круге у Эллиота Беншетри, после чего уступил Камиль Майхшаку.

    Рублев

    Андрей провел свои первые в этом сезоне матчи на грунте на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Начало было неплохим — российский теннисист одержал победу над 38-летним Гаэлем Монфисом (6:4, 7:6).

    Но уже в следующем матче Рублев проиграл еще одному представителю Франции — Артуру Фису. Здесь соперник был значительно лучше — 2:6, 3:6.

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    После победы на февральском «пятисотнике» в Дохе Рублев выиграл лишь один из пяти матчей.

    На турнирах в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами он не прошел ни одного раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 3.64, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но есть подозрение, что у россиянина будут проблемы даже в таком матче. В прошлом году де Йонг обыграл Джека Дрейпера и взял сет в матче против Карлоса Алькараса на Ролан Гаррос. Рублеву достался не такой уж и слабый соперник.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Де Йонг — Рублев?

    Матч Де Йонг — Рублев состоится 14 апреля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Де Йонг — Рублев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,0 .

    Какую сделать ставку на матч Де Йонг — Рублев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,0 » с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Де Йонг — Рублев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Де Йонг — Рублев?

    Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 3.64, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

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