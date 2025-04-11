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    Сможет ли Алькарас выиграть у Фиса?

    Фис — Алькарас. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 11 Апреля 2025 года

    Артур Филс

  • Франция
    •  Артур Филс 12:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Фис

    Артур впервые в карьере дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Монте-Карло.

    В третьем раунде француз не оставил шансов Андрею Рублеву — 6:2, 6:3.

    Россиянин, похоже, тоже не ожидал от Фиса столь мощного тенниса. После матча Рублев признал, что соперник играл гораздо лучше: «Он просто был лучше меня во всех элементах, и все. У меня даже особо возможности не было розыгрыш начать, потому что сразу инициатива была у него — он либо принимал очень сильно, плотно, жестко, либо подавал».

    В предыдущих раундах 20-летний теннисист выиграл у нидерландца Таллона Грикспора и итальянца Флавио Коболли.

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    Ну и еще один интересный факт: отныне Фис — самый молодой игрок, вышедший в 1/4 финала на первых трех «Мастерсах» сезона. В марте он добрался до этой стадии в Индиан-Уэллс и Майами.

    Алькарас

    Карлос тем временем тоже впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса» на Лазурном берегу.

    До этого испанец лишь однажды играл на турнире в Монте-Карло — в 2022-м он сразу уступил американцу Себастьяну Корде.

    На этот раз у Алькараса снова были проблемы в первом матче. Действующий чемпион совершил камбэк в игре против аргентинца Франсиско Серундоло — 3:6, 6:0, 6:1.

    В следующем раунде Алькарас одержал победу над Даниэлем Альтмайером — 6:3, 6:1.

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    Счет в данном случае может ввести в заблуждение. Первый сет получился тяжелейшим — Алькарасу понадобился почти час, чтобы сломить сопротивление 84-й ракетки мира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 3.94, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: с учетом того, как Артур играл против Рублева, логично предположить, что в предстоящем матче он станет серьезной проблемой для главного фаворита турнира. Здесь может случиться еще одна сенсация.

    Рекомендуемая ставка: Фис возьмет хотя бы один сет за 1.96.

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    Фис — Алькарас: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 11.04.202512:00. Сможет ли Алькарас выиграть у Фиса?
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