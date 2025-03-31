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    Джере и Навоне дойдут до решающего тай-брейка?

    Джере — Навоне. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бухаресте 31 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джере — Навоне
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    Ласло Джере
    Серб Ласло Джере сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 31 март, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джере — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джере

    Ласло в этом году успел провести на грунте 11 матчей. Более того, на этом отрезке у него лишь одно поражение.

    Главным событием для серба в текущем сезоне пока остается победа в Сантьяго.

    В финале турнира в столице Чили Джере выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса, а в полуфинале — у Франсиско Серундоло.

    В середине февраля Джере дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе. Прежде чем уступить бразильцу Жоао Фонсеке (6:7, 7:5, 1:6), он одержал победу над Александром Мюллером, Алехандро Табило и Тиаго Сейботом-Уайлдом.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Ласло пропустил «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, решив, по всей видимости, потратить это время на восстановление и подготовку к основной серии турниров на грунте.

    Навоне

    Мариано в прошлом году сенсационно дошел в Бухаресте до финала, где уступил Мартону Фучовичу.

    В 2024-м аргентинец провел на грунте больше 40 матчей — 27 побед и 14 поражений.

    В феврале Навоне дошел до четвертьфинала на домашнем турнире в Буэнос-Айресе и выиграл по одному матчу в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

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    В текущем сезоне у Навоне пока не такие классные результаты на грунте, как в прошлом, но это все равно один из тех игроков, которых нельзя недооценивать на этом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джере в этом матче можно поставить за 1.75, победу Навоне букмекеры предлагают за 2.08.

    Прогноз: скорее всего, это будет из самых напряженных матчей первого круга. Три сета и как минимум один тай-брейк — здесь очень легко представить такой сценарий.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Джере — Навоне: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 31.03.202512:30. Джере и Навоне дойдут до решающего тай-брейка?
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