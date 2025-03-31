Серб Ласло Джере сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 31 март, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джере — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джере

Ласло в этом году успел провести на грунте 11 матчей. Более того, на этом отрезке у него лишь одно поражение.

Главным событием для серба в текущем сезоне пока остается победа в Сантьяго.

В финале турнира в столице Чили Джере выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса, а в полуфинале — у Франсиско Серундоло.

В середине февраля Джере дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе. Прежде чем уступить бразильцу Жоао Фонсеке (6:7, 7:5, 1:6), он одержал победу над Александром Мюллером, Алехандро Табило и Тиаго Сейботом-Уайлдом.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что Ласло пропустил «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, решив, по всей видимости, потратить это время на восстановление и подготовку к основной серии турниров на грунте.

Навоне

Мариано в прошлом году сенсационно дошел в Бухаресте до финала, где уступил Мартону Фучовичу.

В 2024-м аргентинец провел на грунте больше 40 матчей — 27 побед и 14 поражений.

В феврале Навоне дошел до четвертьфинала на домашнем турнире в Буэнос-Айресе и выиграл по одному матчу в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

В текущем сезоне у Навоне пока не такие классные результаты на грунте, как в прошлом, но это все равно один из тех игроков, которых нельзя недооценивать на этом покрытии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джере в этом матче можно поставить за 1.75, победу Навоне букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: скорее всего, это будет из самых напряженных матчей первого круга. Три сета и как минимум один тай-брейк — здесь очень легко представить такой сценарий.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.