Джере
Ласло в этом году успел провести на грунте 11 матчей. Более того, на этом отрезке у него лишь одно поражение.
Главным событием для серба в текущем сезоне пока остается победа в Сантьяго.
В финале турнира в столице Чили Джере выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса, а в полуфинале — у Франсиско Серундоло.
В середине февраля Джере дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе. Прежде чем уступить бразильцу Жоао Фонсеке (6:7, 7:5, 1:6), он одержал победу над Александром Мюллером, Алехандро Табило и Тиаго Сейботом-Уайлдом.
Также стоит отметить, что Ласло пропустил «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, решив, по всей видимости, потратить это время на восстановление и подготовку к основной серии турниров на грунте.
Навоне
Мариано в прошлом году сенсационно дошел в Бухаресте до финала, где уступил Мартону Фучовичу.
В 2024-м аргентинец провел на грунте больше 40 матчей — 27 побед и 14 поражений.
В феврале Навоне дошел до четвертьфинала на домашнем турнире в Буэнос-Айресе и выиграл по одному матчу в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.
В текущем сезоне у Навоне пока не такие классные результаты на грунте, как в прошлом, но это все равно один из тех игроков, которых нельзя недооценивать на этом покрытии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джере в этом матче можно поставить за 1.75, победу Навоне букмекеры предлагают за 2.08.
Прогноз: скорее всего, это будет из самых напряженных матчей первого круга. Три сета и как минимум один тай-брейк — здесь очень легко представить такой сценарий.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.