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    Сможет ли Фриц разгромить Уолтона?

    Фриц — Уолтон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Майами 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Уолтон
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Адама Уолтона в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Уолтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фриц

    Тейлор уверенно прошел предыдущие раунды, несмотря на то, что ему досталась не самая простая сетка.

    В первом матче американский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:3.

    В третьем раунде Фриц выиграл у Дениса Шаповалова — 7:5, 6:3. Это был реванш за поражение на февральском «пятисотнике» в Далласе.

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Фриц не смог пройти 1/8 финала, проиграв британцу Джеку Дрейперу.

    Прогнозы на теннис

    Ну и еще один удивительный факт о четвертой ракетке мира: в этом сезоне Фриц еще ни разу не смог выиграть больше двух матчей на уровне турнира ATP.

    Уолтон

    Адам тем временем стал одним из главных счастливчиков на «тысячнике» в Майами.

    Дело в том, что австралиец не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем отборочном матче Тристану Скулкейту.

    Но в итоге Уолтон попал в основную сетку как лаки-лузер, заменив там поляка Хуберта Хуркача, который должен был стартовать сразу со второго раунда.

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    К тому же, Уолтону конкретно повезло с сеткой: в первом матче он выиграл у итальянца Лучано Дардери, а во втором — 182-й ракетки мира Колемана Вонга.

    Уолтон впервые в сезоне одержал две подряд победы на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Фриц спокойно подтвердит статус фаворита. На победу Уолтона можно поставить за 8.90.

    Прогноз: вряд ли у Тейлора будут серьезные проблемы в предстоящем матче, который должен стать для него генеральной репетицией перед потенциальной встречей с Алексом Де Минором или Маттео Берреттини в 1/4 финала.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-5,0) за 1.92.

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    Фриц — Уолтон: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 25.03.202521:00. Сможет ли Фриц разгромить Уолтона?
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