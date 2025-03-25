Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Адама Уолтона в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Уолтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор уверенно прошел предыдущие раунды, несмотря на то, что ему досталась не самая простая сетка.

В первом матче американский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:3.

В третьем раунде Фриц выиграл у Дениса Шаповалова — 7:5, 6:3. Это был реванш за поражение на февральском «пятисотнике» в Далласе.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Фриц не смог пройти 1/8 финала, проиграв британцу Джеку Дрейперу.

Прогнозы на теннис

Ну и еще один удивительный факт о четвертой ракетке мира: в этом сезоне Фриц еще ни разу не смог выиграть больше двух матчей на уровне турнира ATP.

Уолтон

Адам тем временем стал одним из главных счастливчиков на «тысячнике» в Майами.

Дело в том, что австралиец не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем отборочном матче Тристану Скулкейту.

Но в итоге Уолтон попал в основную сетку как лаки-лузер, заменив там поляка Хуберта Хуркача, который должен был стартовать сразу со второго раунда.

К тому же, Уолтону конкретно повезло с сеткой: в первом матче он выиграл у итальянца Лучано Дардери, а во втором — 182-й ракетки мира Колемана Вонга.

Уолтон впервые в сезоне одержал две подряд победы на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Фриц спокойно подтвердит статус фаворита. На победу Уолтона можно поставить за 8.90.

Прогноз: вряд ли у Тейлора будут серьезные проблемы в предстоящем матче, который должен стать для него генеральной репетицией перед потенциальной встречей с Алексом Де Минором или Маттео Берреттини в 1/4 финала.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-5,0) за 1.92.