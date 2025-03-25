Фриц
Тейлор уверенно прошел предыдущие раунды, несмотря на то, что ему досталась не самая простая сетка.
В первом матче американский теннисист одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:3.
В третьем раунде Фриц выиграл у Дениса Шаповалова — 7:5, 6:3. Это был реванш за поражение на февральском «пятисотнике» в Далласе.
На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Фриц не смог пройти 1/8 финала, проиграв британцу Джеку Дрейперу.
Ну и еще один удивительный факт о четвертой ракетке мира: в этом сезоне Фриц еще ни разу не смог выиграть больше двух матчей на уровне турнира ATP.
Уолтон
Адам тем временем стал одним из главных счастливчиков на «тысячнике» в Майами.
Дело в том, что австралиец не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем отборочном матче Тристану Скулкейту.
Но в итоге Уолтон попал в основную сетку как лаки-лузер, заменив там поляка Хуберта Хуркача, который должен был стартовать сразу со второго раунда.
К тому же, Уолтону конкретно повезло с сеткой: в первом матче он выиграл у итальянца Лучано Дардери, а во втором — 182-й ракетки мира Колемана Вонга.
Уолтон впервые в сезоне одержал две подряд победы на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Фриц спокойно подтвердит статус фаворита. На победу Уолтона можно поставить за 8.90.
Прогноз: вряд ли у Тейлора будут серьезные проблемы в предстоящем матче, который должен стать для него генеральной репетицией перед потенциальной встречей с Алексом Де Минором или Маттео Берреттини в 1/4 финала.
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Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-5,0) за 1.92.