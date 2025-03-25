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    Димитров второй год подряд дойдет в Майами до 1/8 финала?

    Димитров — Накашима. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Майами 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Накашима
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Брэндона Накашимы в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Накашима, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 25 Марта 2025 года

    Григор Димитров

  • Болгария
    •  Григор Димитров 18:00 Брэндон Накасима

    Брэндон Накасима

  • США
    •

    Димитров

    Григор второй год подряд дошел в Майами до четвертого раунда.

    Однако это не тот результат, который может удовлетворить болгарского теннисиста. Дело в том, что на этой неделе ему надо защищать очки за прошлогодний финал.

    В первом матче на текущем турнире Димитров спокойно переиграл 17-летнего итальянца Федерико Чину — 6:1, 6:4.

    В третьем раунде Димитров одержал волевую победу над Кареном Хачановым — 6:7, 6:4, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    В Индиан-Уэллс Григор проиграл в 1/8 финала испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 1:6, 1:6.

    Накашима

    Брэндон тем временем впервые в карьере добрался в Майами до 1/8 финала.

    В третьем раунде американец остановил Давида Гоффена, который перед этим одержал сенсационную победу над Алькарасом.

    Накашиме тоже пришлось понервничать в матче против бывшей седьмой ракетки мира — 6:3, 6:7, 6:3.

    В первом матче Накашима выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны — 6:4, 4:6, 6:3.

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    Лучшим результатом Накашимы в этом сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Акапулько.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.51, победу Накашимы букмекеры предлагают за 2.56.

    Прогноз: американец точно способен создать болгарину определенные трудности, но мы все равно считаем, что победу в этом матче одержит Димитров, который наконец-то восстановился после травмы и снова играет в свой лучший теннис.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 20,5 за 2.06.

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    Димитров — Накашима: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 25.03.202518:00. Димитров второй год подряд дойдет в Майами до 1/8 финала?
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