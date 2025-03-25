Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Брэндона Накашимы в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Накашима, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Димитров

Григор второй год подряд дошел в Майами до четвертого раунда.

Однако это не тот результат, который может удовлетворить болгарского теннисиста. Дело в том, что на этой неделе ему надо защищать очки за прошлогодний финал.

В первом матче на текущем турнире Димитров спокойно переиграл 17-летнего итальянца Федерико Чину — 6:1, 6:4.

В третьем раунде Димитров одержал волевую победу над Кареном Хачановым — 6:7, 6:4, 7:5.

Прогнозы на теннис

В Индиан-Уэллс Григор проиграл в 1/8 финала испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 1:6, 1:6.

Накашима

Брэндон тем временем впервые в карьере добрался в Майами до 1/8 финала.

В третьем раунде американец остановил Давида Гоффена, который перед этим одержал сенсационную победу над Алькарасом.

Накашиме тоже пришлось понервничать в матче против бывшей седьмой ракетки мира — 6:3, 6:7, 6:3.

В первом матче Накашима выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны — 6:4, 4:6, 6:3.

Лучшим результатом Накашимы в этом сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Акапулько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.51, победу Накашимы букмекеры предлагают за 2.56.

Прогноз: американец точно способен создать болгарину определенные трудности, но мы все равно считаем, что победу в этом матче одержит Димитров, который наконец-то восстановился после травмы и снова играет в свой лучший теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 20,5 за 2.06.