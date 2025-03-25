Григор Димитров
Брэндон Накасима
Димитров
Григор второй год подряд дошел в Майами до четвертого раунда.
Однако это не тот результат, который может удовлетворить болгарского теннисиста. Дело в том, что на этой неделе ему надо защищать очки за прошлогодний финал.
В первом матче на текущем турнире Димитров спокойно переиграл 17-летнего итальянца Федерико Чину — 6:1, 6:4.
В третьем раунде Димитров одержал волевую победу над Кареном Хачановым — 6:7, 6:4, 7:5.
В Индиан-Уэллс Григор проиграл в 1/8 финала испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 1:6, 1:6.
Накашима
Брэндон тем временем впервые в карьере добрался в Майами до 1/8 финала.
В третьем раунде американец остановил Давида Гоффена, который перед этим одержал сенсационную победу над Алькарасом.
Накашиме тоже пришлось понервничать в матче против бывшей седьмой ракетки мира — 6:3, 6:7, 6:3.
В первом матче Накашима выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны — 6:4, 4:6, 6:3.
Лучшим результатом Накашимы в этом сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Акапулько.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.51, победу Накашимы букмекеры предлагают за 2.56.
Прогноз: американец точно способен создать болгарину определенные трудности, но мы все равно считаем, что победу в этом матче одержит Димитров, который наконец-то восстановился после травмы и снова играет в свой лучший теннис.
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Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 20,5 за 2.06.