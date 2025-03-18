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    Котов снова проиграет в финале квалификации?

    Котов — Макдональд. Ставка (к. 1.94) и прогноз на «Мастерс» в Майами 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Макдональд
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором раунде квалификации «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Макдональд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 18 Марта 2025 года

    Лукреция Стефанини

  • Италия
    •  Лукреция Стефанини 19:30 Ребекка Шрамкова

    Ребекка Шрамкова

  • Словакия
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    Котов

    Павел в первом отборочном матче одержал волевую победу над 159-й ракеткой мира Алексисом Галарно — 4:6, 6:2, 6:1.

    Российский теннисист выиграл всего лишь пятый матч в этом сезоне.

    При этом до сих пор Котов побеждал только на уровне первого раунда квалификации.

    Ранее Котова не смог пробиться в основную сетку в Гонконге, Аделаиде, Дохе, Дубае и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    Котов выпал из топ-100 по итогам первых двух месяцев текущего сезона.

    Макдональд

    Маккензи в первом раунде отбора встречался с Николозом Басилашвили, который отказался от продолжения борьбы в середине третьего сета.

    В этом сезоне американский теннисист провел уже 21 матч — одержал 14 побед и потерпел семь поражений.

    На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Макдональд выиграл в первом круге у испанца Алехандро Давидовича-Фокины, после чего уступил аргентинцу Франсиско Серундоло.

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    В начале марта Макдональд дошел до финала на «челленджере» в Сан-Диего.

    Эту неделю 29-летний Макдональд начал в статусе 101-й ракетки мира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 2.28, победу Макдональда букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: скорее всего, Павел проведет еще один нервный матч. Но с учетом того, что Макдональд недавно победил Давидовича-Фокину и неплохо играл против Серундоло, мы все-таки склоняемся к тому, что российский теннисист снова не сможет попасть в основную сетку крупного турнира.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.94.

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    Котов — Макдональд: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 18.03.202518:00. Котов снова проиграет в финале квалификации?
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