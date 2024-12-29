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    Блинкова возьмет реванш у Бейлек?

    Блинкова — Бейлек. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Брисбене 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Блинкова — Бейлек
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против чешки Сары Бейлек в первом круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройде 29 декабря, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Блинкова — Бейлек, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Блинкова

    В прошедшем сезоне у Анны были и взлеты, и падения. В какой-то момент казалось, что она вот-вот выпадет из топ-100, но в итоге этого не произошло.

    В начале 2024-го Блинкова прошла два раунда на Australian Open, в Сан-Диего и на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Отдельно отметим, что в Мельбурне российская теннисистка одержала сенсационную победу над Еленой Рыбакиной.

    Летом у Блинковой случился затяжной спад: после травяного турнира в Бад-Хомбурге она проиграла девять матчей подряд.

    В начале октября Блинкова прервала ужасную серию, дойдя до полуфинала на турнире WTA 125 в Гонконге. Вскоре после этого она выиграла турнир ITF в американском Мейконе и дошла до финала в мексиканском Тампико.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что минувший сезон Блинкова закрыла поражение от Варвары Лепченко со счетом 0:6, 0:6 во втором круге турнира во французском Лиможе.

    Бейлек

    Сара тем временем пока так и не смогла прорваться в топ-100. Однако в ее случае проблема была не в результатах.

    Чешская теннисистка пропустила большое количество турниров из-за травм.

    При этом осенью Бейлек напомнила о своем потенциале. Сначала она выиграла турнир ITF в хорватском Шибенике, а также дошла до полуфинала в Колине (Чили) и Буэнос-Айресе.

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    Но главным успехом 18-летней Бейлек в уходящем году стал выход в третий круг «тысячника» в Мадриде.

    На текущем турнире Сара пробилась в основную сетку через квалификацию.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 1.98, победу Бейлек букмекеры предлагают за 1.83.

    Прогноз: весной Анна проиграла Саре на грунте в Мадриде — 6:4, 3:6, 3:6. Скорее всего, матч между россиянкой и чешкой снова получится нервным, и при этом не факт, что Блинкова возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Блинкова — Бейлек: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на теннис. Блинкова возьмет реванш у Бейлек?
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