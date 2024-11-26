Японцы Есихито Нисиока и Хироки Мория встретятся в первом круге «челленджера» в Йоккаити (Япония). Матч пройдет 26 ноября, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Нисиока — Мория, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нисиока

Есихито находится в топ-70, то есть в плане рейтинга все в порядке, но он все равно решил сыграть на домашнем «челленджере».

По всей видимости, для японца это один из этапов подготовки к новому сезону, который начнется уже в конце декабря.

Свой последний матч Нисиока провелв начале октября на «Мастерсе» в Шанхае. Тогда он не смог завершить из-за травмы встречу с китайцем И Чжоу.

Прогнозы на теннис

В этом году главным достижением Нисиоки стала победа на турнире в Атланте, благодаря которой он и остался в первой сотне рейтинга.

Мория

Хироки тем временем пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. Эту неделю он начал за пределами третьей сотни рейтинга.

В отборе японец обыграл перуанца Александера Мерино, для которого это был первый матч в 2024-м, и американца Алафия Айени.

Первую половину осени Мория провел на «фьючерсах». В конце октября 34-летний теннисист дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Сеуле. При этом во втором круге он сенсационно выиграл у американца Маккензи Макдональда.

После этого Мория прошел один раунд в Мацуями и уступил австралийцу Алексу Болту на старте «челленджера» в Кобе (а в квалификации выиграл у бывшей 16-й ракетки мира Николоза Басилашвили).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 1.18, победу Мории букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: сложно сказать, какая у Нисиоки сейчас мотивация, не факт, что он настроен отдать все силы ради победы в таком матче. Рискнем предположить, что Мория как минимум навяжет борьбу явному фавориту.

Рекомендуемая ставка: Мория возьмет хотя бы сет за 2.16.