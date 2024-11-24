Итальянец Фабио Фоньини сыграет против австрийца Лукаса Ноймайера в финале «челленджера» в Монтемаре (Испания). Матч пройдет 24 ноября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фоньини — Ноймайер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фоньини

Фабио впервые в сезоне дошел до финала. До этого его лучшим результатом по количеству выигранных матчей был полуфинал на грунтовом «челленджере» в Сан-Марино.

В субботу Фоньини одержал победу Иньяки Монтесом де ла Торре — 6:4, 6:7, 6:0. Если что, этот испанец начал неделю в восьмой сотне рейтинга.

Свой пока что лучший матч на этой неделе 37-летний итальянец провел на стадии 1/4 финала, выиграв у представителя Казахстана Дениса Евсеева — 6:4, 6:2.

Прогнозы на теннис

В остальных раундах бывшая девятая ракетка мира остановил испанца Даниэля Ринкона и россиянина Святослава Гулина.

Ноймайер

Лукас тем временем второй раз в этом году сыграет в финале «челленджера». В начале сентября он проиграл британцу Яну Чоински в решающем матче турнира в австрийском Тульне.

На текущем турнире австрийский теннисист до сих пор проиграл лишь один сет.

Ноймайеру понадобилась дополнительная партия в матче против испанца Пола Мартина-Тиффона в полуфинале — 6:3, 5:7, 6:2.

В четвертьфинале 22-летний Ноймайер выиграл у представителя Доминиканской Республики Ника Хардта — 6:3, 7:6.

Еще одним важным результатом для Лукаса стала победа над опытнейшим испанцем Альбертом Рамосом — 6:2, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 1.48, победу Ноймайера букмекеры предлагают за 2.68.

Прогноз: опыт, безусловно, имеет большое значение, но есть сомнения, что итальянцу хватит энергии на пятый матч на этой неделе. Если здесь дойдет до третьего сета, у Фоньини, скорее всего, будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.