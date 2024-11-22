Итальянец Фабио Фоньини сыграет против представителя Казахстана Дениса Евсеева в четвертьфинале «челленджера» в Монтемаре (Испания). Матч пройде 22 ноября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фоньини — Евсеев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фоньини

Фабио во втором раунде одержал уверенную победу над россиянином Святославом Гулиным — 6:3, 6:2.

Как и ожидалось, итальянец спокойно переиграл соперника, который находится всего лишь в шестой сотне рейтинга.

Перед этим у Фоньини был куда более напряженный матч проти Даниэля Ринкона. Испанец дрогнул только на решающем тай-брейке.

Прогнозы на теннис

Также добавим, что после грунтового «челленджера» в Сан-Марино, то есть уже больше трех месяцев, 37-летний Фоньини пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Евсеев

Денис тем временем все никак не может вернуться в топ-200. Скорее всего, этот год он так и завершит в третьей сотне рейтинга.

В первом раунде представитель Казахстана одержал волевую победу над южнокорейцем Джирардом Кампаной Ли — 4:6, 6:4, 7:5.

После этого Евсеев разгромил 703-ю ракетку мира из Болгарии Ильяна Радулова — 6:0, 6:2.

Несмотря на рейтинг, в этом году у Евсеева было несколько неплохих результатов на уровне «челленджеров». Например, в начале ноября он дошел до полуфинала в Хальсинки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 1.35, победу Евсеева букмекеры предлагают за 2.99.

Прогноз: на самом деле итальянца в данном случае сложно назвать явным фаворитом. Если что, Фабио проиграл два предыдущих матча против Дениса.

Скорее всего, у Фоньини и Евсеева будет максимально напряженная встреча. При этом есть сомнения, что бывшая девятая ракетка мира подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.97.