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    Фоньини снова проиграет Евсееву?

    Фоньини — Евсеев. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «челленджер» в Монтемаре 22 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Евсеев
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    Фабио Фоньини
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против представителя Казахстана Дениса Евсеева в четвертьфинале «челленджера» в Монтемаре (Испания). Матч пройде 22 ноября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фоньини — Евсеев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фоньини

    Фабио во втором раунде одержал уверенную победу над россиянином Святославом Гулиным — 6:3, 6:2.

    Как и ожидалось, итальянец спокойно переиграл соперника, который находится всего лишь в шестой сотне рейтинга.

    Перед этим у Фоньини был куда более напряженный матч проти Даниэля Ринкона. Испанец дрогнул только на решающем тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    Также добавим, что после грунтового «челленджера» в Сан-Марино, то есть уже больше трех месяцев, 37-летний Фоньини пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

    Евсеев

    Денис тем временем все никак не может вернуться в топ-200. Скорее всего, этот год он так и завершит в третьей сотне рейтинга.

    В первом раунде представитель Казахстана одержал волевую победу над южнокорейцем Джирардом Кампаной Ли — 4:6, 6:4, 7:5.

    После этого Евсеев разгромил 703-ю ракетку мира из Болгарии Ильяна Радулова — 6:0, 6:2.

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    Несмотря на рейтинг, в этом году у Евсеева было несколько неплохих результатов на уровне «челленджеров». Например, в начале ноября он дошел до полуфинала в Хальсинки.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 1.35, победу Евсеева букмекеры предлагают за 2.99.

    Прогноз: на самом деле итальянца в данном случае сложно назвать явным фаворитом. Если что, Фабио проиграл два предыдущих матча против Дениса.

    Скорее всего, у Фоньини и Евсеева будет максимально напряженная встреча. При этом есть сомнения, что бывшая девятая ракетка мира подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.97.

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    Фоньини — Евсеев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на теннис. Фоньини снова проиграет Евсееву?
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