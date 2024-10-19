Россиянка Дарья Касаткина сыграет против Паулы Бадоса из Испании в полуфинале турнира WTA Нинбо. Матч пройдёт 19 октября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бадоса

Турнир в китайском Нинбо для Паулы Бадоса складывается вполне успешно. В последней игре за выход в полуфинал турнира испанская теннисистка выиграла у бразильской соперницы Хаддад Майа (6:3, 6:2). На корте соперницы провели 1 час 31 минуту.

По ходу поединка Паула Бадоса выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

В целом на турнире в Нинбо теннисистка из Испании выиграла у китаянки Сю Ван (6:7, 6:1, 6:2) и у россиянки Дианы Шнайдер (5:6, 6:3, 6:3).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Паула Бадоса занимает 14 место.

Касаткина

Дарья Касаткина выиграла на тай-брейке у казашки Юлии Путинцевой (6:4,1:6, 7:6). Взяв первый сет российская теннисистка уступила во второй пратии, пришлось побеждать соперницу в третьем заключительном отрезке поединка.

На корте Касаткина и Путинцева провели 2 часа 42 минуты. Первая ракетка один раз подала навыле и допустила восемь ошибок на собсвенной подаче.

Ранее Дарья Касаткина одержала волевую победу над чешской соперницей Катериной Синяковой (1:6, 6:3, 6:2). Поединок за выход в 1/4 длился 2 часа 5 минут.

В текущем теннисном сезоне Дарья Касаткина завоевала титул в Истбурне. Теперь теннисистка из России движется к своему второму чемпионству 2024.

На данный момент Дарья Касаткина занимает 11 место в рейтинге WTA. однако по итогам

китайского турнира россиянка вернётся в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.29, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 3.64.

Прогноз: В текущем теннисном сезоне Бадоса и Касаткина встречались на Уимблдоне в рамках третьего круга. В том поединке соперницы сыграли три сета, в итоге победу одержала Бадоса. Мы верим в Дарью Касаткину и в то, что россиянка сможет взять реванш у своей будущей соперницы в битве за выход в финал.

Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с коэффициентом 3.64.