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    Сможет ли Карацев выиграть у Шевченко?

    Карацев — Шевченко. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Алматы 16 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Аслан Карацев Прогнозы на Александр Шевченко
    Прогноз и ставки на Карацев — Шевченко
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карацев

    Аслан наконец-то прошел квалификацию и даже выиграл один матч в основной сетке.

    Во вторник российский теннисист одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:4, 7:6.

    Это был, наверное, лучший матч Карацева в сезоне. На этот раз он не отдал ни гейма на подаче и почти идеально провел тай-брейк.

    В отборе Карацев выиграл у австрийца Филипа Мисолича и испанца Алехандро Моро-Каньяса, тоже не отдав ни сета.

    Прогнозы на теннис

    Но также добавим, что Аслан в этом году пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Шевченко

    Саша в первом круге выиграл у Михаила Кукушкина в матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.

    Шевченко понадобилось больше двух часов, чтобы переиграть 36-летнего соперника, которому он, к слову, уступил во втором круге турнира в Ханчжоу.

    Но зато Шевченко неплохо выступил у Шанхае — дошел до третьего круга, выиграв два матча подряд впервые с февраля.

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    На китайском «Мастерсе» главным событием для теннисиста из Казахстана стала победа над аргентинцем Франсиско Серундоло (7:6, 7:5) во втором круге. Другой вопрос, что пока это больше похоже на случайность.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 2.11, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.73.

    Прогноз: в конце мая Аслан проиграл Саше в первом круге «Ролан Гаррос», несмотря на то, что вел 2-1 по сетам.

    Судя по недавним матчам, Карацев вполне может взять реванш. В оптимальной физической форме он по-прежнему способен играть на уровне топ-50. Главное, вернуть уверенность.

    Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 2.11.

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    Карацев — Шевченко: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев выиграть у Шевченко?
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