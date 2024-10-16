Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карацев

Аслан наконец-то прошел квалификацию и даже выиграл один матч в основной сетке.

Во вторник российский теннисист одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:4, 7:6.

Это был, наверное, лучший матч Карацева в сезоне. На этот раз он не отдал ни гейма на подаче и почти идеально провел тай-брейк.

В отборе Карацев выиграл у австрийца Филипа Мисолича и испанца Алехандро Моро-Каньяса, тоже не отдав ни сета.

Прогнозы на теннис

Но также добавим, что Аслан в этом году пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Шевченко

Саша в первом круге выиграл у Михаила Кукушкина в матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.

Шевченко понадобилось больше двух часов, чтобы переиграть 36-летнего соперника, которому он, к слову, уступил во втором круге турнира в Ханчжоу.

Но зато Шевченко неплохо выступил у Шанхае — дошел до третьего круга, выиграв два матча подряд впервые с февраля.

На китайском «Мастерсе» главным событием для теннисиста из Казахстана стала победа над аргентинцем Франсиско Серундоло (7:6, 7:5) во втором круге. Другой вопрос, что пока это больше похоже на случайность.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 2.11, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.73.

Прогноз: в конце мая Аслан проиграл Саше в первом круге «Ролан Гаррос», несмотря на то, что вел 2-1 по сетам.

Судя по недавним матчам, Карацев вполне может взять реванш. В оптимальной физической форме он по-прежнему способен играть на уровне топ-50. Главное, вернуть уверенность.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 2.11.