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    Мухова возьмёт реванш у Олимпийской чемпионки?

    Мухова — Чжэн. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч 1/2 финала в Пекине 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мухова — Чжэн
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    Каролина Мухова
    Каролина Мухова из Чехии сыграет против Циньвэнь Чжэн из Китая в полуфинале турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 5 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Чжэн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 05 Октября 2024 года

    Каролина Мухова

  • Чехия
    •  Каролина Мухова 13:00 Чжэн Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •

    Мухова

    Каролина Мухова стала той теннисисткой, кому удалось прервать 15-ти матчевую победную серию второй ракетки мира Арины Соболенко. В четвертьфинале пекинского «тысячника» чешская спортсменка переиграла беларуску со счётом 2:1 (7:6, 2:6, 6:4). 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта — результат Муховой в матче против Соболенко.

    Для Муховой — Арина Соболенко считается удобным соперником. Каролина в третий раз подряд переигрывает вторую ракетку мира. В теннисном сезоне 2023 чешская теннисистка нанесла два поражения Соболенко на турнирах в Цинциннати (6:7, 6:3, 6:2) и Париже (7:6, 6:7, 7:5).

    Сезон 2024 для Муховой складывается вполне удачно, учитывая тот факт, что спортсменка вернулась на корт лишь в июне. До этого Каролина была без игровой практики 8 месяцев из-за травмы руки.

    Прогнозы на теннис

    На завершившемся в сентябре Открытом чемпионате США теннисистка из Чехии дошла до полуфинала. Дорогу в финал 49-й ракетке мира преградила ракетка 3-я — Джессика Пегула из США (6:1, 4:6, 2:6).

    На турнире в Палермо Мухова была близка к тому, чтобы завоевать свой первый трофей в этом сезоне. Но в трёхчасовом финальном поединке чешка уступила китаянке Циньвэнь Чжэн (4:6, 6:4, 2:6).

    Чжэн

    Циньвэнь Чжэн в теннисном сезоне 2024 завоевала два титула. В первую очередь, первая ракетка Китая стала Олимпийской чемпионкой, выиграв в титульном матче у хорватки Донны Векич (6:2, 6:3). Ещё одно чемпионство китайская спортсменка выиграла в Палермо, обыграв Каролину Мухову (6:4, 4:6, 6:2). И вот их пути сошлись в этом теннисном сезоне снова, только уже в полуфинале пекинского «тысячника».

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    • Можно смело признать, что неудобной соперницей для Чжэн является как раз таки Арина Соболенко из Беларуси, которая неожиданным образом уступила Муховой в рамках 1/4 финала «тысячника» в Пекине.

    Отметим, что в этом сезоне Циньвэнь Чжэн дважды играла против Арины и оба раза проиграла — в финале Australian Open (3:6, 2:6) и в четвертьфинале US Open (1:6,2:6).

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    Китайская спортсменка стремится к своему третьему титулу в сезоне. Путёвку в полуфинал пекинских соревнований Чжэн завоевала, одержав волевую победу над Миррой Андреевой из России в рамках 1/4 финала пекинского «тысячника» (5:7, 6:0, 6:4). На корте теннисистки провели 2 часа 30 минут.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Мухову в этом матче можно поставить за 1.65, победу Чжэн букмекеры предлагают за 2.25.

    Прогноз: Каролина Мухова выбила из турнира сильную соперницу, чемпионку турниров в Цинциннати и US Open Арину Соболенко. Впереди битва против Олимпийской чемпионки за выход в финал пекинского «тысячника». К тому же, у Муховой есть все шансы взять реванш у Чжэн за поражение в финале турнира в Палермо. После победы над Соболенко, Мухова на моральном подъеме. Ставим на победу чешской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Муховой (-2) с коэффициентом 1.80.

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    Мухова — Чжэн: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на теннис. Мухова возьмёт реванш у Олимпийской чемпионки?
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