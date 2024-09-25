Мария Осорио-Серрано
Каких-то выдающихся результатов от Осорио-Серрано в этом сезоне мы не увидели, однако колумбийка мелкими шагами продолжает прогрессировать в игре на синтетике.
Мария даже не до конца здорова и некоторые матчи играла через боль, но это не помешало ей одержать эпичную победу в Гвадалахаре, когда она ушла со счета 0:5 решающей партии в игре против Вероники Кудерметовой.
В итоге на том турнире Мария добралась до полуфинала соревнований, где уступила не самой известной австралийке Оливии Гадеки.
Хочется верить, что на предстоящем старте в Пекине латиноамериканки не завершит свои выступления уже после первого проведённого матча.
Айла Томлянович
Австралийской спортсменке уже за 30, но Томлянович продолжает выступать на высшем уровне в женском теннисном туре.
Сейчас она вне сотни лучших, но в лучшем своём состоянии может устроить взбучку практически любой сопернице.
Больше двух матчей подряд Айла выигрывала последний раз в начале лета, когда она неожиданно для всех смогла забраться в финал Бирмингема.
Игра против южноамериканской спортсменки будет непростой. Поскольку разница в возрасте может стать определяющей.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в колумбийку в этом поединке: победа Осорио-Серрано — 1.59, победа Томлянович — 2.37.
Прогноз: Томлянович имеет неплохие шансы на проход дальше
- 1.75Кенин — Богдан: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Ставка: П2 за 2.37
Альтернативный прогноз: Встреча получится упорной, поэтому можно рассчитывать на три сета
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41