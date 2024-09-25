Колумбийка Мария Осорио-Серрано и австралийка Айла Томлянович встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Осорио-Серрано — Томлянович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мария Осорио-Серрано

Каких-то выдающихся результатов от Осорио-Серрано в этом сезоне мы не увидели, однако колумбийка мелкими шагами продолжает прогрессировать в игре на синтетике.

Мария даже не до конца здорова и некоторые матчи играла через боль, но это не помешало ей одержать эпичную победу в Гвадалахаре, когда она ушла со счета 0:5 решающей партии в игре против Вероники Кудерметовой.

В итоге на том турнире Мария добралась до полуфинала соревнований, где уступила не самой известной австралийке Оливии Гадеки.

Хочется верить, что на предстоящем старте в Пекине латиноамериканки не завершит свои выступления уже после первого проведённого матча.

Айла Томлянович

Австралийской спортсменке уже за 30, но Томлянович продолжает выступать на высшем уровне в женском теннисном туре.

Прогнозы на теннис

Сейчас она вне сотни лучших, но в лучшем своём состоянии может устроить взбучку практически любой сопернице.

Больше двух матчей подряд Айла выигрывала последний раз в начале лета, когда она неожиданно для всех смогла забраться в финал Бирмингема.

Игра против южноамериканской спортсменки будет непростой. Поскольку разница в возрасте может стать определяющей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в колумбийку в этом поединке: победа Осорио-Серрано — 1.59, победа Томлянович — 2.37.

Прогноз: Томлянович имеет неплохие шансы на проход дальше

Ставка: П2 за 2.37

Альтернативный прогноз: Встреча получится упорной, поэтому можно рассчитывать на три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41