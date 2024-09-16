Френх
Магдалена второй раз в сезоне дошла до финала, благодаря чему на следующей неделе поднимется в рейтинге как минимум на 36-е место.
На текущем турнире польская теннисистка до сих пор проиграла лишь один сет.
Френх понадобилась дополнительная партия в матче второго круга против американки Эшлин Крюгер — 3:6, 6:3, 6:1.
В четвертьфинале 26-летняя Френх остановила канадскую теннисистку Марину Стакушич, а в полуфинале — бывшую четвертую ракетку мира Каролин Гарсия (7:6, 7:5).
В конце июля Магдалена приграла соотечественница Магде Линетт в финале грунтового турнира в Праге.
Гадеки
Оливия тем временем впервые в карьере дошла до финала на уровне WTA, благодаря чему наконец-то дебютирует в топ-100. В новой версии рейтинга она поднимется как минимум на 88-е место.
Как и Френх, австралийская теннисистка на этой неделе проиграла только один сет. Вот только начала она этот путь еще в квалификации.
В полуфинале Гадеки уверенно разобралась с колумбийкой Камилой Осорио (6:2, 6:3), которая перед этим выиграла у россиянок Вероники Кудерметовой и Камиллы Рахимовой.
Но главным событием пока остается победа 22-летней Гадеки над американкой Даниэль Коллинз во втором круге — 6:3, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Френх в этом матче можно поставить за 1.87, победу Гадеки букмекеры предлагают за 1.94.
Прогноз: максимально непредсказуемый финал — спрогнозировать исход здесь почти нереально. Зато логично предположить, что девушкам может понадобиться дополнительная партия.
- 1.75Стирнс — Радукану: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.00Томлянович — Чан: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.83Стивенс — Баптист: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.