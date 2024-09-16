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    Френх обыграет Гадеки и возьмет титул в Гвадалахаре?

    Френх — Гадеки: прогноз и ставка — 16.09.2024

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    Магдалена Френх
    Полька Магдалена Френх сыграет против австралийки Оливии Гадеки в финале турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Френх — Гадеки, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Френх

    Магдалена второй раз в сезоне дошла до финала, благодаря чему на следующей неделе поднимется в рейтинге как минимум на 36-е место.

    На текущем турнире польская теннисистка до сих пор проиграла лишь один сет.

    Френх понадобилась дополнительная партия в матче второго круга против американки Эшлин Крюгер — 3:6, 6:3, 6:1.

    В четвертьфинале 26-летняя Френх остановила канадскую теннисистку Марину Стакушич, а в полуфинале — бывшую четвертую ракетку мира Каролин Гарсия (7:6, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    В конце июля Магдалена приграла соотечественница Магде Линетт в финале грунтового турнира в Праге.

    Гадеки

    Оливия тем временем впервые в карьере дошла до финала на уровне WTA, благодаря чему наконец-то дебютирует в топ-100. В новой версии рейтинга она поднимется как минимум на 88-е место.

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    • Как и Френх, австралийская теннисистка на этой неделе проиграла только один сет. Вот только начала она этот путь еще в квалификации.

    В полуфинале Гадеки уверенно разобралась с колумбийкой Камилой Осорио (6:2, 6:3), которая перед этим выиграла у россиянок Вероники Кудерметовой и Камиллы Рахимовой.

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    Но главным событием пока остается победа 22-летней Гадеки над американкой Даниэль Коллинз во втором круге — 6:3, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Френх в этом матче можно поставить за 1.87, победу Гадеки букмекеры предлагают за 1.94.

    Прогноз: максимально непредсказуемый финал — спрогнозировать исход здесь почти нереально. Зато логично предположить, что девушкам может понадобиться дополнительная партия.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Френх — Гадеки: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на теннис. Френх обыграет Гадеки и возьмет титул в Гвадалахаре?
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