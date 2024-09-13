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    Гадеки выиграет пятый матч подряд?

    Тревизан — Гадеки: прогноз и ставка — Сегодня в 22:00

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    Прогноз и ставки на Тревизан — Гадеки
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    Оливия Гадеки
    Итальянка Мартина Тревизан сыграет против австралийки Оливии Гадеки в четвертьфинале турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тревизан — Гадеки, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тревизан

    Мартина второй год подряд дошла в Гвадалахаре до четвертьфинала.

    Правда, в прошлом сезоне для этого надо было выиграть не два матча, а три. В 2023-м здесь проводили турнир категории WTA 1000.

    Что интересно, Тревизан на этой неделе пока не проиграла ни одного сета, хотя в обоих матчах она считалась андердогом.

    Прогнозы на теннис

    В первом круге 30-летняя Тревизан выиграла у американки Кэролайн Доулхайд, а во втором — у мексиканки Ренаты Сарасуа.

    Гадеки

    Австралийскя теннисистка впервые в сезоне прошла два раунда на турнире WTA.

    Во втором раунде Оливия преподнесла сенсацию — она уверенно выиграла у Даниэль Коллинс.

    При этом для победы над главной претенденткой на титул Гадеки хватило двух сетов — 6:3, 6:3.

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    Перед этим 22-летняя представительница Зеленого континента остановила еще одну известную американку — Слоан Стивенс (6:4, 6:3).

    Также стоит отметить, что с учетом квалификации Гадеки выиграла в Гвадалахаре уже четыре матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тревизан в этом матче можно поставить за 2.87, победу Гадеки букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: австралийка действительно приятно удивляет на этой неделе, однако сейчас все равно нет большой уверенности в том, что она продлит победную серию. Опытную итальянку, как оказалось, тоже нельзя недооценивать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

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    Тревизан — Гадеки: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на теннис. Гадеки выиграет пятый матч подряд?
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