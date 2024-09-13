Тревизан
Мартина второй год подряд дошла в Гвадалахаре до четвертьфинала.
Правда, в прошлом сезоне для этого надо было выиграть не два матча, а три. В 2023-м здесь проводили турнир категории WTA 1000.
Что интересно, Тревизан на этой неделе пока не проиграла ни одного сета, хотя в обоих матчах она считалась андердогом.
В первом круге 30-летняя Тревизан выиграла у американки Кэролайн Доулхайд, а во втором — у мексиканки Ренаты Сарасуа.
Гадеки
Австралийскя теннисистка впервые в сезоне прошла два раунда на турнире WTA.
Во втором раунде Оливия преподнесла сенсацию — она уверенно выиграла у Даниэль Коллинс.
При этом для победы над главной претенденткой на титул Гадеки хватило двух сетов — 6:3, 6:3.
Перед этим 22-летняя представительница Зеленого континента остановила еще одну известную американку — Слоан Стивенс (6:4, 6:3).
Также стоит отметить, что с учетом квалификации Гадеки выиграла в Гвадалахаре уже четыре матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тревизан в этом матче можно поставить за 2.87, победу Гадеки букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: австралийка действительно приятно удивляет на этой неделе, однако сейчас все равно нет большой уверенности в том, что она продлит победную серию. Опытную итальянку, как оказалось, тоже нельзя недооценивать.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.