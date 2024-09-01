Австралиец Алекс Де Минор сыграет против британца Дэна Эванса в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Эванс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Де Минор

Несмотря на все опасения, Алекс все-таки спокойно прошел предыдущие раунды.

В первом матче австралийский теннисист одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.

Во втором круге Де Минор выиграл у финна Отто Виртанена — 7:5, 6:1, 7:6.

Прогнозы и ставки на US Open

Де Минор перед US Open пропустил полтора месяца из-за неприятной травмы. По всей видимости, решение отказаться от участия в престижных турнирах в Монреале и Цинциннати было максимально правильным.

Эванс

Дэн тем временем четвертый год подряд выиграл на американском мэйджоре не менее двух матчей.

Успехи британца на текущем турнире стали настоящим сюрпризом на фоне всех его провалов в текущем сезоне.

Пока что главную сенсацию Эванс преподнес в матче первого круга против Карена Хачанова — 6:7, 7:6, 7:6, 4:6, 6:4.

Во втором раунде бывшая 21-я ракетка мира одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:4, 6:3, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.16, победу Эванса букмекеры предлагают за 5.20.

Прогноз: в прошлом году Дэн выграл у Алекса в рамках Кубка Дэвиса. Скорее всего, на этот раз австралиец переиграет Эванса. Возможно, даже в рамках трех сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в трех сетах за 2.16.