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    Хуркач снова проиграет во втором круге US Open?

    Томпсон — Хуркач. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 29 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Хуркач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2024 года

    Джордан Томпсон

  • Австралия
    •  Джордан Томпсон 18:00 Хуберт Хуркач

    Хуберт Хуркач

  • Польша
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    Томпсон

    Австралийский теннисист в первом круге спокойно переиграл француза Констана Лестьенна — 6:1, 6:3, 6:2.

    Лучшим результатом Томпсона на американском мэйджоре пока остается выход в четвертый круг в 2020 году.

    Примечательно, что во всех остальных случаях он ни разу не выигрывал в Нью-Йорке больше одного матча.

    В текущем сезоне Томпсон успешно провел серию североамериканских турниров, которые предшествуют US Open. В первую очередь, стоит отметить его выступление в Атланте — здесь он дошел до финала. В Вашингтоне и Цинциннати Джордан выиграл по два матча.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Также не лишним будет напомнить, что весной Томпсон стал победителем в мексиканском Лос-Кабосе. В полуфинале представитель Зеленого континента выиграл у Саши Зверева, а в решающем матче — у Каспера Рууда.

    Хуркач

    Хуберт на старте турнира одержал победу над представителем Казахстана Тимофеем Скатовым — 6:3, 7:6, 7:6.

    Несмотря на то, что соперник занимает в рейтинге всего лишь 188-е место, сразу два тай-брейка не стали сюрпризом. Для матчей с участием польского теннисиста это уже вполне привычный сценарий.

    В середине августа Хуркач не смог доиграть матча против Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати, но, по всей видимости, отказ от продолжения борьбы тогда действительно был мерой предосторожности.

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    Хуби не случайно осторожничал: в начале июля он повредил колено, из-за чего пропустил несколько турниров, в том числе олимпийский в Париже.

    Если что, Хуркач в предыдущих сезонах ни разу не выигрывал в Нью-Йорке больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.76, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.45.

    Прогноз: это один из матчей второго круга, в котором теннисистам, возможно, понадобится даже пятый сет. По поводу исхода здесь сложно что-то сказать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

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    Томпсон — Хуркач: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на теннис. Хуркач снова проиграет во втором круге US Open?
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