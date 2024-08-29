Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Хуркач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Томпсон

Австралийский теннисист в первом круге спокойно переиграл француза Констана Лестьенна — 6:1, 6:3, 6:2.

Лучшим результатом Томпсона на американском мэйджоре пока остается выход в четвертый круг в 2020 году.

Примечательно, что во всех остальных случаях он ни разу не выигрывал в Нью-Йорке больше одного матча.

В текущем сезоне Томпсон успешно провел серию североамериканских турниров, которые предшествуют US Open. В первую очередь, стоит отметить его выступление в Атланте — здесь он дошел до финала. В Вашингтоне и Цинциннати Джордан выиграл по два матча.

Прогнозы и ставки на US Open

Также не лишним будет напомнить, что весной Томпсон стал победителем в мексиканском Лос-Кабосе. В полуфинале представитель Зеленого континента выиграл у Саши Зверева, а в решающем матче — у Каспера Рууда.

Хуркач

Хуберт на старте турнира одержал победу над представителем Казахстана Тимофеем Скатовым — 6:3, 7:6, 7:6.

Несмотря на то, что соперник занимает в рейтинге всего лишь 188-е место, сразу два тай-брейка не стали сюрпризом. Для матчей с участием польского теннисиста это уже вполне привычный сценарий.

В середине августа Хуркач не смог доиграть матча против Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати, но, по всей видимости, отказ от продолжения борьбы тогда действительно был мерой предосторожности.

Хуби не случайно осторожничал: в начале июля он повредил колено, из-за чего пропустил несколько турниров, в том числе олимпийский в Париже.

Если что, Хуркач в предыдущих сезонах ни разу не выигрывал в Нью-Йорке больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.76, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: это один из матчей второго круга, в котором теннисистам, возможно, понадобится даже пятый сет. По поводу исхода здесь сложно что-то сказать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.