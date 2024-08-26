Lulu Sun
Лючия Бронцетти
Лулу Сан
Теннисистка из новой Зеландии неожиданно для всех раскрылась на «Уимблдоне», где Сан, сама того не ожидая, добралась до четвертьфинала соревнований, что стало лучшим показателем по карьере
Удивительно, но после того успеха Лулу совсем не сбавила обороты, а на уровне провела все остальные свои старты.
Есть подозрение, что спортсменка из Новой Зеландии зашла в элитную теннисную компанию всерьез и надолго.
Она ещё не прекратила выступление на мексиканском турнире в Монтеррее, поэтому в первом круге Бронцетти придется точно несладко.
Лючия Бронцетти
За последний год Бронцетти довольно сильно продвинулась в игре на синтетике, хотя на старте её карьере казалось, что для итальянки это максимально неподходящее покрытие.
Лючия приспособилась к своеобразности розыгрышей и всевозможным видам нестандартных отскоков, а также поймала ритм игры на харде.
Сейчас она выступает на этом покрытии не хуже, чем на грунте, а теннисистки явно не хотят видеть итальянку в соперницах по первому кругу.
На этот раз не повезло Лул Сан, которой придется держать экзамен против крепкой и экспрессивной итальянки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в новозеландку в этом поединке: победа Сан — 1.60, победа Бронцетти — 2.36.
Прогноз: Сан будет вымотана после успеха на турнире в Мексике, поэтому сделаем ставку на итальянку
- 1.81Александрова — Томова: прогноз и ставкаЗавтра в 23:30
- 2.10Богдан — Рус: прогноз и ставкаЗавтра в 23:30
- 2.05Тревизан — Таунсенд: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
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Ставка: П2 за 2.36
Альтернативный прогноз: В матче ожидается заруба, поэтому стоит закладываться на большое количество геймов
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.35