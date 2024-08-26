Новозеландка Лулу Сан и итальянка Лючия Бронцетти встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Сан — Бронцетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лулу Сан

Теннисистка из новой Зеландии неожиданно для всех раскрылась на «Уимблдоне», где Сан, сама того не ожидая, добралась до четвертьфинала соревнований, что стало лучшим показателем по карьере

Удивительно, но после того успеха Лулу совсем не сбавила обороты, а на уровне провела все остальные свои старты.

Есть подозрение, что спортсменка из Новой Зеландии зашла в элитную теннисную компанию всерьез и надолго.

Она ещё не прекратила выступление на мексиканском турнире в Монтеррее, поэтому в первом круге Бронцетти придется точно несладко.

Лючия Бронцетти

За последний год Бронцетти довольно сильно продвинулась в игре на синтетике, хотя на старте её карьере казалось, что для итальянки это максимально неподходящее покрытие.

Прогнозы и ставки на US Open

Лючия приспособилась к своеобразности розыгрышей и всевозможным видам нестандартных отскоков, а также поймала ритм игры на харде.

Сейчас она выступает на этом покрытии не хуже, чем на грунте, а теннисистки явно не хотят видеть итальянку в соперницах по первому кругу.

На этот раз не повезло Лул Сан, которой придется держать экзамен против крепкой и экспрессивной итальянки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в новозеландку в этом поединке: победа Сан — 1.60, победа Бронцетти — 2.36.

Прогноз: Сан будет вымотана после успеха на турнире в Мексике, поэтому сделаем ставку на итальянку

Ставка: П2 за 2.36

Альтернативный прогноз: В матче ожидается заруба, поэтому стоит закладываться на большое количество геймов

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.35