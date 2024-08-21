ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерПятый титул Синнера в 2024-м, психи Алькараса, долгожданная победа Соболенко, прогресс Мирры и регресс Медведева Дезире Дуэ«ПСЖ» нашел нового Зидана. Скоро Дезире Дуэ заставит столицу забыть про Мбаппе Артем ДзюбаТрансферный дайджест. 13-19 августа
    Все новости спорта

    Сафиуллину хватит двух сетов для победы над Муте?

    Муте — Сафиуллин. Ставка (к. 2.д67) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Роман Сафиуллин Прогнозы на Корентен Муте Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Муте — Сафиуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Корентена Муте во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч Муте — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Муте

    Корентен в первом раунде одержал победу над Николасом Мехией — 7:6, 6:1.

    Матч запомнился, прежде всего, скандалом: в первом сете француз утверждал, что колумбийский теннисист сказал оскорбительную фразу в его адрес.

    Муте даже просил дисквалифицировать соперника, но в итоге справился самостоятельно. Мехию конкретно выбила из колеи словесная перепалка.

    На прошлой неделе Муте прошел квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати. Правда, в основной сетке он сразу проиграл венгру Фабиану Марожану.

    Прогнозы на теннис

    Интересно, что до турнира в Цинциннати Корентен ни разу в текущем сезоне не играл на харде.

    Сафиуллин

    Роман тем временем на прошлой неделе стал победителем «челленджера» в Кэри (США).

    Благодаря этому успеху россиянин остался в топ-60. Но в первую очередь эта победа имеет большое значение в психологическом плане.

  • Пятый титул Синнера в 2024-м, психи Алькараса, долгожданная победа Соболенко, прогресс Мирры и регресс Медведева
  • В Цинциннати завершились последние крупные турниры перед US Open
  • Сегодня

    • При этом нельзя не отметить, что в Кэри собрался очень приличный состав участников.

    Например, в четвертьфинале Сафиуллин выиграл у Кристофера Юбэнкса, а в полуфинале — у Давида Гоффена.

    В решающем матче Сафиуллин одержал волевую победу над итальянцем Маттией Беллуччи — 1:6, 7:5, 7:5.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Роман пропустил «тысячник» в Цинциннати, тогда как в Монреале он ужев первом круге проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине.

    В Уинстон-Сейлеме Сафиуллин оказался в числе сеяных после того, как Джек Дрейпер в последний момент отказался от участия в турнире.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 2.13, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: в предстоящем матче Роману важно не реагировать на эмоциональные выпады француза. А Корентена наверняка будет пытаться вывести соперника из себя. Любые словесные атаки Муте надо просто игнорировать.

    Ранее в этом сезоне Сафиуллин проиграл Муте на грунте в Риме, но на харде ему по силам взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина в двух сетах за 2.67.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Бавария — Грассхоппер
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уралец — Амкар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ноа — Ружомберок
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Велес — Амкал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боржеш — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Карацев — Куако
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лилль — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мюллер — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Баэс — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Муте — Сафиуллин. Ставка (к. 2.д67) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Муте — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.67
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры