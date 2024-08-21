Муте
Корентен в первом раунде одержал победу над Николасом Мехией — 7:6, 6:1.
Матч запомнился, прежде всего, скандалом: в первом сете француз утверждал, что колумбийский теннисист сказал оскорбительную фразу в его адрес.
Муте даже просил дисквалифицировать соперника, но в итоге справился самостоятельно. Мехию конкретно выбила из колеи словесная перепалка.
На прошлой неделе Муте прошел квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати. Правда, в основной сетке он сразу проиграл венгру Фабиану Марожану.
Интересно, что до турнира в Цинциннати Корентен ни разу в текущем сезоне не играл на харде.
Сафиуллин
Роман тем временем на прошлой неделе стал победителем «челленджера» в Кэри (США).
Благодаря этому успеху россиянин остался в топ-60. Но в первую очередь эта победа имеет большое значение в психологическом плане.
При этом нельзя не отметить, что в Кэри собрался очень приличный состав участников.
Например, в четвертьфинале Сафиуллин выиграл у Кристофера Юбэнкса, а в полуфинале — у Давида Гоффена.
В решающем матче Сафиуллин одержал волевую победу над итальянцем Маттией Беллуччи — 1:6, 7:5, 7:5.
Роман пропустил «тысячник» в Цинциннати, тогда как в Монреале он ужев первом круге проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине.
В Уинстон-Сейлеме Сафиуллин оказался в числе сеяных после того, как Джек Дрейпер в последний момент отказался от участия в турнире.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 2.13, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: в предстоящем матче Роману важно не реагировать на эмоциональные выпады француза. А Корентена наверняка будет пытаться вывести соперника из себя. Любые словесные атаки Муте надо просто игнорировать.
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Ранее в этом сезоне Сафиуллин проиграл Муте на грунте в Риме, но на харде ему по силам взять реванш.
Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина в двух сетах за 2.67.