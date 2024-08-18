Британец Дэн Эванс сыграет против австралийца Александра Вукича в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Вукич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эванс

Дэн по итогам первой половины сезона свалился в конец второй сотни рейтинга. Новую неделю он начнет в статусе 187-й ракетки мира.

Британец пока ни разу не играл после олимпийского турнира, на котором он уступил во втором круге греку Стефаносу Циципасу.

Сразу стоит сказать, что в этом году Эванс до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Прогнозы на теннис

Больше одного матча 34-летний Эванс выигрывал только на «челленджерах». Похоже, всё идет к тому, что уже в ближайшем будущем он тоже может сообщить о завершении карьеры.

Вукич

Австралийский теннисист после Уимблдона не пропустил ни одного турнира на харде. Правда, результаты, мягко говоря, не впечатляют.

Вукич не прошел ни раунда в Атланте и Вашингтоне, проиграв Маттиа Беллуччи и Танаси Коккинакису соответственно.

На «Мастерсе» в Монреале 28-летний Вукич уступил французу Артуру Риндеркнешу в первом раунде квалификации.

В Цинциннати он тоже не прошел отбор, проиграв в решающем раунде португальца Нуну Боржешу.

В этом году Вукич выиграл на харде всего лишь шесть матчей из 19-ти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.49, победу Вукича букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: несмотря на недавние результаты австралийца, считаем, что он обыграет британца, который конкретно сдал в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: победа Вукича в двух сетах за 2.34.