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    Вукич обыграет Эванса с разгромным счетом?

    Эванс — Вукич. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 18 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Вукич
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    Александр Вукич
    Британец Дэн Эванс сыграет против австралийца Александра Вукича в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Вукич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эванс

    Дэн по итогам первой половины сезона свалился в конец второй сотни рейтинга. Новую неделю он начнет в статусе 187-й ракетки мира.

    Британец пока ни разу не играл после олимпийского турнира, на котором он уступил во втором круге греку Стефаносу Циципасу.

    Сразу стоит сказать, что в этом году Эванс до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогнозы на теннис

    Больше одного матча 34-летний Эванс выигрывал только на «челленджерах». Похоже, всё идет к тому, что уже в ближайшем будущем он тоже может сообщить о завершении карьеры.

    Вукич

    Австралийский теннисист после Уимблдона не пропустил ни одного турнира на харде. Правда, результаты, мягко говоря, не впечатляют.

    Вукич не прошел ни раунда в Атланте и Вашингтоне, проиграв Маттиа Беллуччи и Танаси Коккинакису соответственно.

    На «Мастерсе» в Монреале 28-летний Вукич уступил французу Артуру Риндеркнешу в первом раунде квалификации.

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    В Цинциннати он тоже не прошел отбор, проиграв в решающем раунде португальца Нуну Боржешу.

    В этом году Вукич выиграл на харде всего лишь шесть матчей из 19-ти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.49, победу Вукича букмекеры предлагают за 1.54.

    Прогноз: несмотря на недавние результаты австралийца, считаем, что он обыграет британца, который конкретно сдал в этом сезоне.

    Рекомендуемая ставка: победа Вукича в двух сетах за 2.34.

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    Эванс — Вукич. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 18 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Эванс — Вукич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.34
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