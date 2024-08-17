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    Даст ли Мирра Андреева бой первой ракетке планеты?

    Свентек — Андреева. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч, Цинциннати, 17 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Андреева
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева и полячка Ига Свентек встретятся в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати. Матч пройдёт 17 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 17 Августа 2024 года

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •  Ига Свёнтек 18:00 Мирра Андреева (Россия)

    Мирра Андреева (Россия)

  • Цинциннати. Женщины
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    Свентек

    Всего четыре гейма отдала Ига Свентек своей сопернице из Украины Марте Костюк в предыдущей стадии соревнований (6:2, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 11 минут игрового времени.

    В матче Ига Свентек допустила всего две двойные ошибки и выиграла пять тай-брейков. Эйсов в матче полячка ни разу не подала.

    На «Мастерсе» в Цинциннати Ига Свентек также одержала победу в матче над французской спортсменкой Варварой Грачёвой.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Ига Свентек занимает 1 место.

    Андреева

    Чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла навязать борьбу 17-летней россиянке Мирре Андреевой. Наша теннисистка во втором круге «Мастерса» одержала победу со счётом 6:2, 6:3.

  • Мирра Андреева и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати
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    • На теннисном корте Мирра Андреева 6 раз подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, тогда как её соперница из Чехии 12 раз ошиблась на подаче.

    В третьем круге Мирра Андреева одержала волевую победу над итальянкой Ясмин Паолини (3:6, 6:3, 6:2).

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    Мирра Андреева в рейтинге WTA занимает 24 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.19, победу Андреевой букмекеры предлагают за 4.80.

    Прогноз: Ига Свентек и Мирра Андреева ранее не встречались, это будет их первая встреча. Естественно, на бумаге фаворит польская теннисистка, но мы верим в то, что россиянка сможет дать бой первой ракетке планеты.

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (+5.5) с коэффициентом 1.93.

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    Свентек — Андреева: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на теннис. Даст ли Мирра Андреева бой первой ракетке планеты?
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