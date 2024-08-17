Россиянка Мирра Андреева и полячка Ига Свентек встретятся в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати. Матч пройдёт 17 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Свентек

Всего четыре гейма отдала Ига Свентек своей сопернице из Украины Марте Костюк в предыдущей стадии соревнований (6:2, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 11 минут игрового времени.

В матче Ига Свентек допустила всего две двойные ошибки и выиграла пять тай-брейков. Эйсов в матче полячка ни разу не подала.

На «Мастерсе» в Цинциннати Ига Свентек также одержала победу в матче над французской спортсменкой Варварой Грачёвой.

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Ига Свентек занимает 1 место.

Андреева

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла навязать борьбу 17-летней россиянке Мирре Андреевой. Наша теннисистка во втором круге «Мастерса» одержала победу со счётом 6:2, 6:3.

На теннисном корте Мирра Андреева 6 раз подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, тогда как её соперница из Чехии 12 раз ошиблась на подаче.

В третьем круге Мирра Андреева одержала волевую победу над итальянкой Ясмин Паолини (3:6, 6:3, 6:2).

Мирра Андреева в рейтинге WTA занимает 24 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.19, победу Андреевой букмекеры предлагают за 4.80.

Прогноз: Ига Свентек и Мирра Андреева ранее не встречались, это будет их первая встреча. Естественно, на бумаге фаворит польская теннисистка, но мы верим в то, что россиянка сможет дать бой первой ракетке планеты.

Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (+5.5) с коэффициентом 1.93.