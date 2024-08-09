Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Брэндона Накашимы в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 9 августа, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Накашима

Как бы ни завершился предстоящий матч, американец по итогам турнира в столице Квебека вернется в топ-50.

Американец начал в Монреале с квалификации, после чего обыграл двух серьезных соперников.

В первом круге Накашима одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:4, 7:5.

Ну а потом случилась сенсация — Накашима остановил Томми Пола. В третьем сете фаворит взял лищь гейм — 6:2, 6:7, 6:1.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что до этой недели у Брэндона в текущем сезоне не было ни одной победы на уровне основной сетки «Мастерса».

Рублев

Андрей тем временем попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче российский теннисист одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:6, 6:2.

Начало матча было сложным, Рублев сразу отдал гейм на подаче, но при 4:5 все-таки сделал обратный брейк.

Это был ключевой момент, после которого он больше не допускал грубых ошибок.

Но пока все равно нет уверенности, что Рублев готов к чему-то серьезному на текущем турнире.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.78, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: весной Андрей проиграл американцу на грунте в Барселоне — 4:6, 6:7. Судя по недавним матчам Накашимы, предстоящая встреча будет не менее напряженной. Не факт, что Рублев возьмет реванш и подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.