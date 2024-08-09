Накашима
Как бы ни завершился предстоящий матч, американец по итогам турнира в столице Квебека вернется в топ-50.
Американец начал в Монреале с квалификации, после чего обыграл двух серьезных соперников.
В первом круге Накашима одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:4, 7:5.
Ну а потом случилась сенсация — Накашима остановил Томми Пола. В третьем сете фаворит взял лищь гейм — 6:2, 6:7, 6:1.
Примечательно, что до этой недели у Брэндона в текущем сезоне не было ни одной победы на уровне основной сетки «Мастерса».
Рублев
Андрей тем временем попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче российский теннисист одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:6, 6:2.
Начало матча было сложным, Рублев сразу отдал гейм на подаче, но при 4:5 все-таки сделал обратный брейк.
Это был ключевой момент, после которого он больше не допускал грубых ошибок.
Но пока все равно нет уверенности, что Рублев готов к чему-то серьезному на текущем турнире.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.78, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: весной Андрей проиграл американцу на грунте в Барселоне — 4:6, 6:7. Судя по недавним матчам Накашимы, предстоящая встреча будет не менее напряженной. Не факт, что Рублев возьмет реванш и подтвердит статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.