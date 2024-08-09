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    Рублев снова проиграет Накашиме?

    Накашима — Рублев. Ставка (к. 1.95) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 9 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Брэндона Накашимы в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 9 августа, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Накашима

    Как бы ни завершился предстоящий матч, американец по итогам турнира в столице Квебека вернется в топ-50.

    Американец начал в Монреале с квалификации, после чего обыграл двух серьезных соперников.

    В первом круге Накашима одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:4, 7:5.

    Ну а потом случилась сенсация — Накашима остановил Томми Пола. В третьем сете фаворит взял лищь гейм — 6:2, 6:7, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что до этой недели у Брэндона в текущем сезоне не было ни одной победы на уровне основной сетки «Мастерса».

    Рублев

    Андрей тем временем попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче российский теннисист одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:6, 6:2.

    Начало матча было сложным, Рублев сразу отдал гейм на подаче, но при 4:5 все-таки сделал обратный брейк.

    Это был ключевой момент, после которого он больше не допускал грубых ошибок.

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    Но пока все равно нет уверенности, что Рублев готов к чему-то серьезному на текущем турнире.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.78, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: весной Андрей проиграл американцу на грунте в Барселоне — 4:6, 6:7. Судя по недавним матчам Накашимы, предстоящая встреча будет не менее напряженной. Не факт, что Рублев возьмет реванш и подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.

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    Накашима — Рублев: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на теннис. Рублев снова проиграет Накашиме?
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