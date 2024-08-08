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    У Циципаса будут проблемы в матче с Нисикори?

    Нисикори — Циципас. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против японца Кея Нисикори во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нисикори

    Кей на старте турнира напомнил буквально всем, что его по-прежнему нельзя недооценивать. Несмотря на то, что последние несколько лет он практически не играл из-за различных травм.

    Вопреки ожиданиям, японский теннисист в первом круге выиграл у Алекса Микельсена — 3:6, 7:5, 6:4.

    Американец уверенно взял первый сет, вел с брейком во втором, но потом что-то пошло не так.

    Как ни странно, 34-летний Нисикори просто идеально провел решающий сет: забрал 100 процентов очков на первой подаче и 78 процентов — на второй. Кажется, он и сам не ожидал от себя такой игры.

    Прогнозы на теннис

    Для Нисикори это был всего лишь шестой матч в этом году. До сих пор он одержал два победы.

    Циципас

    Стефанос тем временем сыграет на харде впервые с 23 марта, когда проиграл Денису Шаповалову во втором круге «Мастерса» в Майами.

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    • С тех пор грек добился неплохих результатов на харде. В первую очередь, вспоминается его шикарная победа на «Мастерсе» в Монте-Карло, а также выход в финале в Барселоне.

    После Ролан Гаррос, на котором он дошел до четвертьфинала, у Циципаса случился небольшой спад. Но судя по олимпийскому турниру, сейчас он снова в неплохой форме.

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    В Париже бывшая третья ракетка мира дошел до четвертьфинала — дальше его не пустил Новак Джокович (3:6, 6:7), будущий обладатель золотой медали. Но надо сказать, что Стеф очень достойно провел матч против серба.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 5.35, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: вполне вероятно, что японец создаст проблемы сопернику хотя бы в одной партии, но на большее ему здесь будет сложно рассчитывать. Отсутствие соревновательной практики обязательно скажется в таком матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.

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    Нисикори — Циципас: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на теннис. У Циципаса будут проблемы в матче с Нисикори?
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