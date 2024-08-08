Нисикори
Кей на старте турнира напомнил буквально всем, что его по-прежнему нельзя недооценивать. Несмотря на то, что последние несколько лет он практически не играл из-за различных травм.
Вопреки ожиданиям, японский теннисист в первом круге выиграл у Алекса Микельсена — 3:6, 7:5, 6:4.
Американец уверенно взял первый сет, вел с брейком во втором, но потом что-то пошло не так.
Как ни странно, 34-летний Нисикори просто идеально провел решающий сет: забрал 100 процентов очков на первой подаче и 78 процентов — на второй. Кажется, он и сам не ожидал от себя такой игры.
Для Нисикори это был всего лишь шестой матч в этом году. До сих пор он одержал два победы.
Циципас
Стефанос тем временем сыграет на харде впервые с 23 марта, когда проиграл Денису Шаповалову во втором круге «Мастерса» в Майами.
С тех пор грек добился неплохих результатов на харде. В первую очередь, вспоминается его шикарная победа на «Мастерсе» в Монте-Карло, а также выход в финале в Барселоне.
После Ролан Гаррос, на котором он дошел до четвертьфинала, у Циципаса случился небольшой спад. Но судя по олимпийскому турниру, сейчас он снова в неплохой форме.
В Париже бывшая третья ракетка мира дошел до четвертьфинала — дальше его не пустил Новак Джокович (3:6, 6:7), будущий обладатель золотой медали. Но надо сказать, что Стеф очень достойно провел матч против серба.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 5.35, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.16.
Прогноз: вполне вероятно, что японец создаст проблемы сопернику хотя бы в одной партии, но на большее ему здесь будет сложно рассчитывать. Отсутствие соревновательной практики обязательно скажется в таком матче.
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Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.