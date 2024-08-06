Онс Жабер
После «Уимблдона» Жабер не смогла принять участие в олимпиаде из-за травмы, поскольку даже на старте в Вашингтоне она не смогла выйти на первый матч турнира против Робин Монтгомери.
Такие проблемы со здоровьем явно не дают привилегий африканки на предстоящем соревнований в Канаде, а тем более, когда у тебя в соперницах по первому кругу Осака.
Хочется верить, что Онс под решающую треть сезона найдет в себе силы и завершит сезон на мажорной ноте.
Однако на синтетике её нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы играть на равных с куда более мотивированной и натренированной японкой.
Наоми Осака
После прорывного «Ролан Гаррос» Осака немного сбавила ход, но оно и предсказуемо после столь продолжительного отсутствия в туре.
Японка постепенно продолжает вспоминать игру на разных покрытиях, а с синтетикой у неё связаны одни из самых лучших воспоминаний.
На Олимпиаде не получилось продемонстрировать достойный теннис, поскольку в первом круге Наоми напоролась на Кербер, которая завершила по итогам парижского олимпийского розыгрыша свою профессиональную карьеру.
В первом круге престижного турнира в Торонто играть против Жабер, а такая соперница на старте любого соревнования далеко не подарок.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Жабер — 2.42, победа Осаки — 1.58.
Прогноз: Осака в этом противостоянии видится более реальной претенденткой на победу
- 1.92Микельсен — Нисикори: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Ставка: Ф2 (-3) за 1.93
Альтернативный прогноз: Вполне можно закладываться на три сета в этом матче
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.39