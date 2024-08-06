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    Жабер сможет навязать борьбу Осаке?

    Жабер — Осака. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч в Торонто 06 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Жабер — Осака
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    Онс Жабер
    Туниска Онс Жабер и японка Наоми Осака встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 06 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Жабер — Осака, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Онс Жабер

    После «Уимблдона» Жабер не смогла принять участие в олимпиаде из-за травмы, поскольку даже на старте в Вашингтоне она не смогла выйти на первый матч турнира против Робин Монтгомери.

    Такие проблемы со здоровьем явно не дают привилегий африканки на предстоящем соревнований в Канаде, а тем более, когда у тебя в соперницах по первому кругу Осака.

    Хочется верить, что Онс под решающую треть сезона найдет в себе силы и завершит сезон на мажорной ноте.

    Однако на синтетике её нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы играть на равных с куда более мотивированной и натренированной японкой.

    Наоми Осака

    После прорывного «Ролан Гаррос» Осака немного сбавила ход, но оно и предсказуемо после столь продолжительного отсутствия в туре.

    Прогнозы на теннис

    Японка постепенно продолжает вспоминать игру на разных покрытиях, а с синтетикой у неё связаны одни из самых лучших воспоминаний.

    На Олимпиаде не получилось продемонстрировать достойный теннис, поскольку в первом круге Наоми напоролась на Кербер, которая завершила по итогам парижского олимпийского розыгрыша свою профессиональную карьеру.

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    В первом круге престижного турнира в Торонто играть против Жабер, а такая соперница на старте любого соревнования далеко не подарок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Жабер — 2.42, победа Осаки — 1.58.

    Прогноз: Осака в этом противостоянии видится более реальной претенденткой на победу

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.93

    Альтернативный прогноз: Вполне можно закладываться на три сета в этом матче

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.39

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    Жабер — Осака: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на теннис. Жабер сможет навязать борьбу Осаке?
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