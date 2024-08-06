Туниска Онс Жабер и японка Наоми Осака встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 06 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Жабер — Осака, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Онс Жабер

После «Уимблдона» Жабер не смогла принять участие в олимпиаде из-за травмы, поскольку даже на старте в Вашингтоне она не смогла выйти на первый матч турнира против Робин Монтгомери.

Такие проблемы со здоровьем явно не дают привилегий африканки на предстоящем соревнований в Канаде, а тем более, когда у тебя в соперницах по первому кругу Осака.

Хочется верить, что Онс под решающую треть сезона найдет в себе силы и завершит сезон на мажорной ноте.

Однако на синтетике её нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы играть на равных с куда более мотивированной и натренированной японкой.

Наоми Осака

После прорывного «Ролан Гаррос» Осака немного сбавила ход, но оно и предсказуемо после столь продолжительного отсутствия в туре.

Прогнозы на теннис

Японка постепенно продолжает вспоминать игру на разных покрытиях, а с синтетикой у неё связаны одни из самых лучших воспоминаний.

На Олимпиаде не получилось продемонстрировать достойный теннис, поскольку в первом круге Наоми напоролась на Кербер, которая завершила по итогам парижского олимпийского розыгрыша свою профессиональную карьеру.

В первом круге престижного турнира в Торонто играть против Жабер, а такая соперница на старте любого соревнования далеко не подарок.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Жабер — 2.42, победа Осаки — 1.58.

Прогноз: Осака в этом противостоянии видится более реальной претенденткой на победу

Ставка: Ф2 (-3) за 1.93

Альтернативный прогноз: Вполне можно закладываться на три сета в этом матче

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.39