Серб Новак Джокович сыграет против немца Доминика Кепфера в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Кепфер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джокович

Новак в понедельник переиграл Рафу Надаля, но даже после этого его нельзя назвать главным фаворитом.

Во-первых, в сетке еще есть Карлос Алькарас — именно он является главным претендентом на золотую медаль.

И во-вторых — победа над Надалем уже не так показательна, как раньше. Мягко говоря.

Джокович выиграл у грунтового короля со счетом 6:1, 6:4. Во второй партии Надаль уступал 0:4, взял четыре гейма подряд, но есть ощущение, что Ноле просто не стал совсем уж расстраивать болельщиков, которые, конечно же, поддерживали испанца.

Прогнозы на теннис

В общем, Джокович в порядке, отлично подготовился к одному из самых важных для него турниров в сезоне. У Новака есть всё, кроме олимпийского золота.

Кепфер

Немецкий теннисист в предыдущем раунде выиграл у Маттео Арнальди — 3:6, 6:2, 6:1.

Итальянец в первом круге переиграл француза Артура Фиса, но Кепфера ни разу не смутил этот факт.

Но результат все равно удивил. После первого сета вообще не было ощущения, что Доминик способен совершить камбэк.

В первом матче 30-летний Кепфер одержал волевую победу над Милошем Раоничем — 6:7, 7:6, 7:6.

Ранее в этом сезоне он еще ни разу не выигрывал на грунте больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в уверенной победе фаворита. На Кепфера в этом матче можно поставить за 11.00.

Прогноз: увы, никакой интриги, как и в предыдущем матче с участием Джоковичем. Но два-три гейма Новак, конечно, одаст. Вряд ли больше.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-6,5) за 2.04.