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    Карацев легко пройдет первый круг в Вашингтоне?

    Карацев — Гарин. Ставка (к. 2.40) и прогноз на турнир в Вашингтоне 29 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Гарин
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против чилийца Кристиана Гарина в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 29 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Гарин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 29 Июля 2024 года

    Доминик Кёпфер

  • Германия
    •  Доминик Кёпфер 16:00 Маттео Арнальди (Италия)

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Париж-2024. Мужчины
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    Карацев

    Аслан попал сразу в основную сетку только благодаря тому, что многие представители топ-100 сейчас на Олимпиаде.

    Российский теннисист начал очередную неделю в статусе 102-й ракетки мира.

    Ситуация сложная, но, похоже, все не так плохо, если судить по недавнему турниру в Атланте.

    Прогнозы на теннис

    В первом круге Карацев разгромил британца Билли Харриса (6:2, 6:2). В следующем матче бывшая 14-я ракетка мира уступил американцу Фрэнсису Тиафо, но его теннис все равно оставил повод для оптимизма.

    Гарин

    У чилийского теннисиста аналогичная ситуация — в рейтинге он всего лишь 115-й, но ему все равно не пришлось участвовать в квалификации.

    Гарин сыграет на харде впервые с середины марта, когда он проиграл представителю Монако Валентину Вашеро в квалификации «Мастерса» в Майами.

    Более того, в 2024-м бывшая 17-я ракетка мира провел на этом покрытии всего лишь пять матчей — одержал две победы (обе в квалификации «челленджера» в Финиксе) и трижды проиграл.

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    Свои лучшие результаты Гарин в текущем сезоне показал на грунте. Здесь у него есть два полуфинала — в Эшториле и Мюнхене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.58, победу Гарина букмекеры предлагают за 2.39.

    Прогноз: после недавних матчей в Атланте можно осторожно предположить, что Аслан все-таки обыграет чилийского грунтовика. Возможно, даже в рамках двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Карацева в двух сетах за 2.40.

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    Карацев — Гарин: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 29.07.2024. Прогнозы на теннис. Карацев легко пройдет первый круг в Вашингтоне?
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