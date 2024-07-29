Россиянин Аслан Карацев сыграет против чилийца Кристиана Гарина в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 29 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Гарин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карацев

Аслан попал сразу в основную сетку только благодаря тому, что многие представители топ-100 сейчас на Олимпиаде.

Российский теннисист начал очередную неделю в статусе 102-й ракетки мира.

Ситуация сложная, но, похоже, все не так плохо, если судить по недавнему турниру в Атланте.

Прогнозы на теннис

В первом круге Карацев разгромил британца Билли Харриса (6:2, 6:2). В следующем матче бывшая 14-я ракетка мира уступил американцу Фрэнсису Тиафо, но его теннис все равно оставил повод для оптимизма.

Гарин

У чилийского теннисиста аналогичная ситуация — в рейтинге он всего лишь 115-й, но ему все равно не пришлось участвовать в квалификации.

Гарин сыграет на харде впервые с середины марта, когда он проиграл представителю Монако Валентину Вашеро в квалификации «Мастерса» в Майами.

Более того, в 2024-м бывшая 17-я ракетка мира провел на этом покрытии всего лишь пять матчей — одержал две победы (обе в квалификации «челленджера» в Финиксе) и трижды проиграл.

Свои лучшие результаты Гарин в текущем сезоне показал на грунте. Здесь у него есть два полуфинала — в Эшториле и Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.58, победу Гарина букмекеры предлагают за 2.39.

Прогноз: после недавних матчей в Атланте можно осторожно предположить, что Аслан все-таки обыграет чилийского грунтовика. Возможно, даже в рамках двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева в двух сетах за 2.40.