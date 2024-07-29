Доминик Кёпфер
Маттео Арнальди (Италия)
Карацев
Аслан попал сразу в основную сетку только благодаря тому, что многие представители топ-100 сейчас на Олимпиаде.
Российский теннисист начал очередную неделю в статусе 102-й ракетки мира.
Ситуация сложная, но, похоже, все не так плохо, если судить по недавнему турниру в Атланте.
В первом круге Карацев разгромил британца Билли Харриса (6:2, 6:2). В следующем матче бывшая 14-я ракетка мира уступил американцу Фрэнсису Тиафо, но его теннис все равно оставил повод для оптимизма.
Гарин
У чилийского теннисиста аналогичная ситуация — в рейтинге он всего лишь 115-й, но ему все равно не пришлось участвовать в квалификации.
Гарин сыграет на харде впервые с середины марта, когда он проиграл представителю Монако Валентину Вашеро в квалификации «Мастерса» в Майами.
Более того, в 2024-м бывшая 17-я ракетка мира провел на этом покрытии всего лишь пять матчей — одержал две победы (обе в квалификации «челленджера» в Финиксе) и трижды проиграл.
Свои лучшие результаты Гарин в текущем сезоне показал на грунте. Здесь у него есть два полуфинала — в Эшториле и Мюнхене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.58, победу Гарина букмекеры предлагают за 2.39.
Прогноз: после недавних матчей в Атланте можно осторожно предположить, что Аслан все-таки обыграет чилийского грунтовика. Возможно, даже в рамках двух сетов.
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Рекомендуемая ставка: победа Карацева в двух сетах за 2.40.