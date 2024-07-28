Махач
Томаш по итогам первой половины сезона закрепился в топ-40. На этой неделе он занимает в рейтинге 39-е место.
Одним из главных его успехов стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.
Но также стоит обратить внимание еще на один результат: в конце мая Махач дошел до финала на грунтовом турнире в Женеве, при этом переиграв в полуфинале Новака Джоковича.
Вскоре после этого Махач выиграл два матча на Ролан Гаррос, на кортах которого проходит олимпийский турнир.
На французском мэйджоре Томаш обыграл двух грунтовиков — аргентинца Мариано Навоне и португальца Нуну Боржеша.
Чжан
Чжичжэнь тем временем вот-вот должен дебютировать в топ-30. В текущей версии рейтинга он находится на 31-м месте.
Весной китайский теннисист уверенно добрался до четвертьфинала на «тысячнике» в Риме, после чего выиграл два матча на Ролан Гаррос.
В середине июля Чжан дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире в Гамбурге. Прежде чем проиграть Саше Звереву, представитель Поднебесной остановил Тиаго Сейбота-Уайлда и Флавио Коболли.
Пожалуй, можно сказать, что Чжан одинаково опасен на любом покрытии, но свои лучшие результаты он до сих пор демонстрировал именно на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.93, победу Чжана букмекеры предлагают за 1.88.
Прогноз: скорее всего, это будет один из самых упорных матчей игрового дня. Вполне вероятно, что чеху и китайцу понадобится третий сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.