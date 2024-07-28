Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Махач

Томаш по итогам первой половины сезона закрепился в топ-40. На этой неделе он занимает в рейтинге 39-е место.

Одним из главных его успехов стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

Но также стоит обратить внимание еще на один результат: в конце мая Махач дошел до финала на грунтовом турнире в Женеве, при этом переиграв в полуфинале Новака Джоковича.

Вскоре после этого Махач выиграл два матча на Ролан Гаррос, на кортах которого проходит олимпийский турнир.

Прогнозы на теннис

На французском мэйджоре Томаш обыграл двух грунтовиков — аргентинца Мариано Навоне и португальца Нуну Боржеша.

Чжан

Чжичжэнь тем временем вот-вот должен дебютировать в топ-30. В текущей версии рейтинга он находится на 31-м месте.

Весной китайский теннисист уверенно добрался до четвертьфинала на «тысячнике» в Риме, после чего выиграл два матча на Ролан Гаррос.

В середине июля Чжан дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире в Гамбурге. Прежде чем проиграть Саше Звереву, представитель Поднебесной остановил Тиаго Сейбота-Уайлда и Флавио Коболли.

Пожалуй, можно сказать, что Чжан одинаково опасен на любом покрытии, но свои лучшие результаты он до сих пор демонстрировал именно на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.93, победу Чжана букмекеры предлагают за 1.88.

Прогноз: скорее всего, это будет один из самых упорных матчей игрового дня. Вполне вероятно, что чеху и китайцу понадобится третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.