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    Бюрель сможет пройти сильную соперницу?

    Бюрель — Синякова. Ставка (к. 2.47) и прогноз на матч Олимпиады 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бюрель — Синякова
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    Клара Бюрель
    Француженка Клара Бюрель и чешка Катерина Синякова встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 28 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бюрель — Синякова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 28 Июля 2024 года

    Клара Бюрель

  • Франция
    •  Клара Бюрель 17:30 Катержина Синякова

    Катержина Синякова

  • Чехия
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    Клара Бюрель

    Все знают Бюрель, как довольно крепкую теннисистку средней руки, которая обычно расцветает к концу весны или началу лета.

    Но в этом сезоне ритм внезапно сбился, и Клара проходила считанное количество раз первые круги всех возможных турниров, а на домашнем «Ролан Гаррос» так и вовсе не смогла показать вразумительный теннис.

    С мотивацией и характером проблем меньше всего, а домашние Олимпийские игры только придадут задора французской теннисистке.

    В предстоящей игре первого раунда против Синяковой не получится зрелищного тенниса. Но напряжение будет держать поклонников тенниса до решающего гейма матча

    Катарина Синякова

    Лучше всего Синякова по карьере выступает на травяном покрытии, но и на грунте иногда выдает качественные старты.

    Прогнозы на теннис

    В этом году на «Ролан Гаррос» не удалось в полной мере продемонстрировать все свои навыки, но в целом конец вены и начало лета чешка провела продуктивно.

    Лучшим достижением для Катарины является выход в четвертьфинал травяного турнира в Берлине, где получился равный матч с Пегулой, но немного не повезло.

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    С Бюрель будет равный теннис, поскольку у обеих теннисисток нет полной уверенности в своих силах, а престижность турнира будет добавлять ещё больше дрожи в коленках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Бюрель — 2.47, победа Синяковой — 1.55.

    Прогноз: Бюрель может отправить домой чешку на родных кортах

    Ставка: П1 за 2.47

    Альтернативный прогноз: Стоит закладываться на большое количество геймов в этом поединке

    Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.57

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    Бюрель — Синякова: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на теннис. Бюрель сможет пройти сильную соперницу?
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