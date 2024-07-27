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    Алькарас отдаст сопернику из Ливана меньше трех геймов?

    Хабиб — Алькарас. Ставка (к. 5.45) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хабиб — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против ливанца Хади Хабиба в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хабиб — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хабиб

    Хади — лучший теннисист Ливана. В новой версии рейтинга он занимает 275-е место.

    В этом году Хабиб показал несколько неплохих результатов на «челленджерах». Например, в бразильском Сантосе ему удалось дойти до финала.

    Но также стоит отметить, что периодически 25-летний Хабиб заглядывает на фьючерсы.

    Прогнозы на теннис

    В общем, в каком-то смысле Хади повезло — когда бы еще у него появилась возможность сыграть против Карлоса Алькараса.

    Алькарас

    Карлос в этом году пропустил из-за травмы весеннюю серию турниров на грунте, но потом взял и выиграл Ролан Гаррос.

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    • А еще через месяц Алькарас стал победителем Уимблдона, второй год подряд обыграв в решающем матче Новака Джоковича. На этот раз испанец разгромил серба.

    Очевидно, что Алькарас — главный фаворит олимпийского турнира. Пока сложно представить, что кто-то помешает ему выиграть золотую медаль.

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    Это мог бы сделать Янник Синнер, но итальянский теннисист снялся с турнира на Олимпиаде из-за болезни.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: здесь все настолько очевидно, что букмекеры не принимают обычные ставки на исход — только с форой.

    Прогноз: 6:0, 6:0 — реально ли это в предстоящем матче? Может, до этого и не дойдет, но очевидно, что теннисист из Ливана возьмет не больше двух-трех геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-9,5) за 5.45.

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    Хабиб — Алькарас: прогноз, ставка (5.45), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас отдаст сопернику из Ливана меньше трех геймов?
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