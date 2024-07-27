Хабиб
Хади — лучший теннисист Ливана. В новой версии рейтинга он занимает 275-е место.
В этом году Хабиб показал несколько неплохих результатов на «челленджерах». Например, в бразильском Сантосе ему удалось дойти до финала.
Но также стоит отметить, что периодически 25-летний Хабиб заглядывает на фьючерсы.
В общем, в каком-то смысле Хади повезло — когда бы еще у него появилась возможность сыграть против Карлоса Алькараса.
Алькарас
Карлос в этом году пропустил из-за травмы весеннюю серию турниров на грунте, но потом взял и выиграл Ролан Гаррос.
А еще через месяц Алькарас стал победителем Уимблдона, второй год подряд обыграв в решающем матче Новака Джоковича. На этот раз испанец разгромил серба.
Очевидно, что Алькарас — главный фаворит олимпийского турнира. Пока сложно представить, что кто-то помешает ему выиграть золотую медаль.
Это мог бы сделать Янник Синнер, но итальянский теннисист снялся с турнира на Олимпиаде из-за болезни.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: здесь все настолько очевидно, что букмекеры не принимают обычные ставки на исход — только с форой.
Прогноз: 6:0, 6:0 — реально ли это в предстоящем матче? Может, до этого и не дойдет, но очевидно, что теннисист из Ливана возьмет не больше двух-трех геймов.
- 2.12Оже-Альяссим — Гирон: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 1.92Навоне — Боржеш: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 8.10Джокович — Эбден: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-9,5) за 5.45.