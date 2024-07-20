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    Остались ли у Надаля силы на еще один матч в Бостаде?

    Надаль — Айдукович. Ставка и прогноз на турнир в Бостаде 20 июля 2024 года

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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против хорвата Дуе Айдуковича в полуфинале турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 20 июля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Надаль — Айдукович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Надаль

    Рафа второй раз после травмы выиграл три матча подряд. Неудивительно, что это произошло на грунте.

    Но есть подозрение, что в субботу 38-летний испанец может отказаться от участия в полуфинальном матче.

    Дело в том, что в пятницу Надалю понадобилось четыре часа для победы над Мариано Навоне — 6:7, 7:5, 7:5.

    Примечательно, что в решающем сете грунтовый король сначала вел 5:2 с двумя с брейками, потом отдал три гейма подряд, но в итоге все равно довел эту историю до победы.

    Прогнозы на теннис

    Но Надаль устал, очень устал, и он этого не скрывает: «Сегодня я жив и вышел в полуфинал. Это самое главное. Слов не хватит, чтобы выразить благодарность за поддержку здесь, в Бостаде».

    Айдукович

    Хорватский теннисист тем временем впервые в карьере дошел до полуфинал на турнире ATP.

    Раньше хорват мог похвастаться неплохими результатами только на уровне ITF и на «челленджерах».

    С учетом квалификации Айдукович провел в Бостаде уже пять матчей.

    В первом круге 23-летний Айдукович выиграл у француза Люки Ван Аша, а во втором — у россиянина Павла Котова — 7:6, 3:6, 6:3.

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    В четвертьфинале Дуе выиграл у бразильца Тиаго Монтейро (6:2, 4:6, 6:4), который перед этим остановил Каспера Рууда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Надаля в этом матче можно поставить за 1.41, победу Айдуковича букмекеры предлагают за 2.92.

    Прогноз: вряд ли Рафа успеет восстановиться после четырехчасового матча. Поэтому не надо удивляться, если он вдруг проиграет сопернику, который только на следующей неделе может дебютировать в топ-100.

    Рекомендуемая ставка: победа Айдуковича за 2.92.

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    Надаль — Айдукович: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на теннис. Остались ли у Надаля силы на еще один матч в Бостаде?
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