Норвежец Каспер Рууд сыграет против бразильца Тиаго Монтейро во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 17 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монтейро — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Монтейро

Тиаго в первом круге одержал разгромную победу над аргентинцем Федерико Корией — 6:1, 6:3.

Весной бразилец вернулся в топ-100 (сейчас он 85-й) благодаря успешным выступлениям на грунтовых «Мастерсах».

В конце апреля Монтейро сенсационно дошел до третьего круга в Мадриде, а в мае — до четвертого раунда в Риме.

В испанской столице он выиграл у грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4).

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Монтейро остановился в шаге от финала на грунтовом «челленджере» в Зальцбурге.

Рууд

Каспер тем временем после Ролан Гаррос провел пока лишь два матча.

На Уимблдоне норвежец сначала выиграл у Алекса Болта, а потом уступил 37-летнему Фабио Фоньини.

Рууд, как известно, сразу предупреждал, что его вообще не интересуют турниры на траве. На Уимблдон он поехал только лишь потому, что это турнир «Большого шлема».

Но в контексте предстоящей встречи с Монтейро, прежде всего, нужно отметить, что в этом году Рууд выиграет 21 из 26-ти матчей на грунте. Очевидно, что на этой неделе он намерен бороться за титул. Год назад Каспер уступил Андрею Рублеву в финале турнира в Бостаде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монтейро в этом матче можно поставить за 5.65, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: в начале 2023-го Каспер выиграл у бразильца на United Cup со счетом 6:3, 6:2. На грунте Монтейро, скорее всего, возьмет больше пяти геймов, но чересчур удивить фаворита он вряд ли сможет.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 18,5 за 1.88.