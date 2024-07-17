Монтейро
Тиаго в первом круге одержал разгромную победу над аргентинцем Федерико Корией — 6:1, 6:3.
Весной бразилец вернулся в топ-100 (сейчас он 85-й) благодаря успешным выступлениям на грунтовых «Мастерсах».
В конце апреля Монтейро сенсационно дошел до третьего круга в Мадриде, а в мае — до четвертого раунда в Риме.
В испанской столице он выиграл у грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4).
На прошлой неделе Монтейро остановился в шаге от финала на грунтовом «челленджере» в Зальцбурге.
Рууд
Каспер тем временем после Ролан Гаррос провел пока лишь два матча.
На Уимблдоне норвежец сначала выиграл у Алекса Болта, а потом уступил 37-летнему Фабио Фоньини.
Рууд, как известно, сразу предупреждал, что его вообще не интересуют турниры на траве. На Уимблдон он поехал только лишь потому, что это турнир «Большого шлема».
Но в контексте предстоящей встречи с Монтейро, прежде всего, нужно отметить, что в этом году Рууд выиграет 21 из 26-ти матчей на грунте. Очевидно, что на этой неделе он намерен бороться за титул. Год назад Каспер уступил Андрею Рублеву в финале турнира в Бостаде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монтейро в этом матче можно поставить за 5.65, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: в начале 2023-го Каспер выиграл у бразильца на United Cup со счетом 6:3, 6:2. На грунте Монтейро, скорее всего, возьмет больше пяти геймов, но чересчур удивить фаворита он вряд ли сможет.
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Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 18,5 за 1.88.