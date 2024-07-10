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    Джокович не заметит Де Минора?

    Де Минор — Джокович. Ставка (к. 2.84) и прогноз на Уимблдон 10 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 10 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 10 Июля 2024 года

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 13:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Де Минор

    Алекс дошел до четвертьфинала на втором турнире «Большого шлема» подряд.

    В начале прошлого месяца австралийский теннисист проиграл немцу Саше Звереву в 1/4 финала Ролан Гаррос.

    Де Минор демонстрирует универсальность, которая присуща только топам. С некоторых пор он играет в свой лучший теннис на любом покрытии.

    В понедельник Де Минор одержал победу над Артуром Фисом — 6:2, 6:4, 4:6, 6:3. Несмотря на небольшой сбой в третьем сете, его превосходством в матче с французом было чересчур явным.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Правда, есть одна небольшая (а, может, и большая) проблема: Алекс хромал, когда покидал корт после встречи с Фисом. Правда, он тут же постарался успокоить свои болельщиков: «Все будет в порядке, я найду решение».

    Джокович

    Новак тем временем вышел в четвертьфинал на 14-м турнире «Большого шлеме» подряд.

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    • Что тут сказать, просто железный человек: месяц назад перенес операцию на мениске, а сейчас спокойно обыгрывает соперников, которые младше на 15-16 лет.

    В четвертом круге Джокович снес с корта Хольгера Руне — 6:3, 6:4, 6:2. Датчанин, как и все остальные, просто не ожидал, что Ноле будет играть настолько мощно.

    На этот раз Новак был максимально эффективен и на подаче, и на приеме. Руне потом признал, что с таким Джоковичем он сейчас не в состоянии конкурировать.

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    В общем, лучший в истории в порядке, больше в этом нет никаких сомнений. Погоня за очередным титулом продолжается.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 3.38, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.34.

    Прогноз: без шансов для австралийца. Алекс действительно добился существенного прогресса за поседений год, но этого все равно недостаточно для победы над лучшей версией Джоковича.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича в трех сетах за 2.84.

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    Де Минор — Джокович: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на теннис. Джокович не заметит Де Минора?
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