Джокович не заметит Де Минора?

Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 10 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Де Минор

Алекс дошел до четвертьфинала на втором турнире «Большого шлема» подряд.

В начале прошлого месяца австралийский теннисист проиграл немцу Саше Звереву в 1/4 финала Ролан Гаррос.

Де Минор демонстрирует универсальность, которая присуща только топам. С некоторых пор он играет в свой лучший теннис на любом покрытии.

В понедельник Де Минор одержал победу над Артуром Фисом — 6:2, 6:4, 4:6, 6:3. Несмотря на небольшой сбой в третьем сете, его превосходством в матче с французом было чересчур явным.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Правда, есть одна небольшая (а, может, и большая) проблема: Алекс хромал, когда покидал корт после встречи с Фисом. Правда, он тут же постарался успокоить свои болельщиков: «Все будет в порядке, я найду решение».

Джокович

Новак тем временем вышел в четвертьфинал на 14-м турнире «Большого шлеме» подряд.

Что тут сказать, просто железный человек: месяц назад перенес операцию на мениске, а сейчас спокойно обыгрывает соперников, которые младше на 15-16 лет.

В четвертом круге Джокович снес с корта Хольгера Руне — 6:3, 6:4, 6:2. Датчанин, как и все остальные, просто не ожидал, что Ноле будет играть настолько мощно.

На этот раз Новак был максимально эффективен и на подаче, и на приеме. Руне потом признал, что с таким Джоковичем он сейчас не в состоянии конкурировать.

В общем, лучший в истории в порядке, больше в этом нет никаких сомнений. Погоня за очередным титулом продолжается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 3.38, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: без шансов для австралийца. Алекс действительно добился существенного прогресса за поседений год, но этого все равно недостаточно для победы над лучшей версией Джоковича.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича в трех сетах за 2.84.