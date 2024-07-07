Путинцева продолжит творить чудеса на кортах Уимблдона

Юлия Путинцева
Елена Остапенко
Путинцева
Юля Путинцева сотворила сенсацию в третьем круге Уимблдона, обыграв первую ракетку планеты Игу Свентек из Польши. Казахстанская теннисистка забрала у полячки второй сет и с брейком повела в третьем решающем отрезке игры.
Путинцева не просто выбила из турнира первую ракетку мира, а сделала это с разгромным счётом во втором и третьем сетах (3:6, 6:1, 6:2). Это самая крупная победа Юли в карьере.
Теннисистка из Казахстана не только сотворила сенсацию, но и прервала серию Свентек из 21 победы. Выигрышная серии Путинцевой в свою очередь составляет 8 матчей.
Юлия Путинцева впервые сыграет в четвёртом круге на Уимблдоне. На данный момент казашка занимает 35 место в рейтинге WTA.
Остапенко
Елена Остапенко из Латвии отадала своей сопернице 4 гейма в третьем круге Уимблдона. На этой стадии латвийская теннисистка нанесла поражение американке Бернарде Перу (6:2, 6:3). На корте соперницы провели 1 час 1 минуту игрового времени.
По ходу матча Остапенко два раза подала навылет, допустила лишь три двойные ошибки и выиграла шесть брейк-пойнтов.
На «мэйджоре» в Лондоне Елена Остапенко выиграла также у украинки Дарьи Снигур (6:3, 6:0) и австралийки Айлы Томлянович (6:1, 6:2).
Елена Остапенко занимает 14 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.99, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.82.
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Прогноз: Юлия Путинцева может поймать кураж после сенсационной победы над первой ракеткой мира. Елена Остапенко в этом розыгрыше Уимблдона демонстрирует качественный теннис, своим соперницам латвийская спортсменка отдала всего лишь от 3 до 5 геймов. Однако, Путинцева вполне может прервать победную серию Остапенко и сотворить очередную сенсацию на «мэйджоре» в Лондоне.
Рекомендуемая ставка: Победа Путинцевой с коэффициентом 1.99.