ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака — нападающий сборной Англии Дневник Евро. Сака спас Англию, Мюльдюр похоронил сборную Турции, а Нидерланды — в полуфинале Сборная АнглииКороче, Евро. 6 июля Хави СимонсНа распутье карьеры. Хави Симонс готов сделать следующий шаг после Евро
  • 23:55
    • Нидерланды обыграли Турцию и пробились в полуфинал Евро-2024
  • 21:43
    • Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024
  • 22:02
    • «Краснодар» одолел «Ростов» в товарищеском матче
  • 20:53
    • Медведев одолел Штруффа и вышел в четвертый круг Уимблдона
  • 20:42
    • Свентек неожиданно проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона
  • 20:07
    • «Локомотив» разгромил «Балтику» в товарищеском матче
  • 18:10
    • Калинская переиграла Самсонову и вышла в четвертый круг Уимблдона
    Все новости спорта

    Путинцева продолжит творить чудеса на кортах Уимблдона

    Путинцева — Остапенко. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч, Уимблдон, 8 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Юлия Путинцева Прогнозы на Елена Остапенко
    Прогноз и ставки на Путинцева — Остапенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлия Путинцева после победы над первой ракеткой планеты Игой Свентек
    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и Елена Остапенко из Латвии встретятся в четвёртом круге Уимблдона. Матч пройдёт 8 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Остапенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 07 Июля 2024 года

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •  Юлия Путинцева 13:00 Елена Остапенко

    Елена Остапенко

  • Латвия
    •

    Путинцева

    Юля Путинцева сотворила сенсацию в третьем круге Уимблдона, обыграв первую ракетку планеты Игу Свентек из Польши. Казахстанская теннисистка забрала у полячки второй сет и с брейком повела в третьем решающем отрезке игры.

    Путинцева не просто выбила из турнира первую ракетку мира, а сделала это с разгромным счётом во втором и третьем сетах (3:6, 6:1, 6:2). Это самая крупная победа Юли в карьере.

    Теннисистка из Казахстана не только сотворила сенсацию, но и прервала серию Свентек из 21 победы. Выигрышная серии Путинцевой в свою очередь составляет 8 матчей.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Юлия Путинцева впервые сыграет в четвёртом круге на Уимблдоне. На данный момент казашка занимает 35 место в рейтинге WTA.

    Остапенко

    Елена Остапенко из Латвии отадала своей сопернице 4 гейма в третьем круге Уимблдона. На этой стадии латвийская теннисистка нанесла поражение американке Бернарде Перу (6:2, 6:3). На корте соперницы провели 1 час 1 минуту игрового времени.

    По ходу матча Остапенко два раза подала навылет, допустила лишь три двойные ошибки и выиграла шесть брейк-пойнтов.

    На «мэйджоре» в Лондоне Елена Остапенко выиграла также у украинки Дарьи Снигур (6:3, 6:0) и австралийки Айлы Томлянович (6:1, 6:2).

  • Медведев одолел Штруффа и вышел в четвертый круг Уимблдона
  • Читайте по теме

    • Елена Остапенко занимает 14 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.99, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.82.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз: Юлия Путинцева может поймать кураж после сенсационной победы над первой ракеткой мира. Елена Остапенко в этом розыгрыше Уимблдона демонстрирует качественный теннис, своим соперницам латвийская спортсменка отдала всего лишь от 3 до 5 геймов. Однако, Путинцева вполне может прервать победную серию Остапенко и сотворить очередную сенсацию на «мэйджоре» в Лондоне.

    Рекомендуемая ставка: Победа Путинцевой с коэффициентом 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.00
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фостер — Консейсау
  • Бои
  • Сегодня в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Диас — Масвидаль
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Стивенсон — Арутюнян
  • Бои
  • Сегодня в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сепеда — Кабрера
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бадоса — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пол — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Паолини — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Пари НН — Нови Пазар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Путинцева — Остапенко: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на теннис. Путинцева продолжит творить чудеса на кортах Уимблдона
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры