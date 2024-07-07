Путинцева продолжит творить чудеса на кортах Уимблдона

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и Елена Остапенко из Латвии встретятся в четвёртом круге Уимблдона. Матч пройдёт 8 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Остапенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Путинцева

Юля Путинцева сотворила сенсацию в третьем круге Уимблдона, обыграв первую ракетку планеты Игу Свентек из Польши. Казахстанская теннисистка забрала у полячки второй сет и с брейком повела в третьем решающем отрезке игры.

Путинцева не просто выбила из турнира первую ракетку мира, а сделала это с разгромным счётом во втором и третьем сетах (3:6, 6:1, 6:2). Это самая крупная победа Юли в карьере.

Теннисистка из Казахстана не только сотворила сенсацию, но и прервала серию Свентек из 21 победы. Выигрышная серии Путинцевой в свою очередь составляет 8 матчей.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Юлия Путинцева впервые сыграет в четвёртом круге на Уимблдоне. На данный момент казашка занимает 35 место в рейтинге WTA.

Остапенко

Елена Остапенко из Латвии отадала своей сопернице 4 гейма в третьем круге Уимблдона. На этой стадии латвийская теннисистка нанесла поражение американке Бернарде Перу (6:2, 6:3). На корте соперницы провели 1 час 1 минуту игрового времени.

По ходу матча Остапенко два раза подала навылет, допустила лишь три двойные ошибки и выиграла шесть брейк-пойнтов.

На «мэйджоре» в Лондоне Елена Остапенко выиграла также у украинки Дарьи Снигур (6:3, 6:0) и австралийки Айлы Томлянович (6:1, 6:2).

Елена Остапенко занимает 14 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.99, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.82.

Прогноз: Юлия Путинцева может поймать кураж после сенсационной победы над первой ракеткой мира. Елена Остапенко в этом розыгрыше Уимблдона демонстрирует качественный теннис, своим соперницам латвийская спортсменка отдала всего лишь от 3 до 5 геймов. Однако, Путинцева вполне может прервать победную серию Остапенко и сотворить очередную сенсацию на «мэйджоре» в Лондоне.

Рекомендуемая ставка: Победа Путинцевой с коэффициентом 1.99.