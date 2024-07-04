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    Мпетши-Перрикару хватит трех сетов для победы над Нисиокой?

    Мпетши-Перрикар — Нисиока. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Уимблдон 4 июля 2024 года

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    Джованни Мпетши-Перрикар
    Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Нисиока, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 04 Июля 2024 года

    Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

  • Уимблдон. Мужчины
    •  Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 16:30 Йосихито Нисиока

    Йосихито Нисиока

  • Япония
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    Мпетши-Перрикар

    Выступление Джованни на текущем турнире превратилось в самое настоящее приключение.

    Сначала Мпетши-Перрикар сенсационно проиграл своему соотечественнику Максиму Жанвье в решающем раунде квалификации британского мэйджора.

    Но в итоге француз все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер. Уже в первом круге 20-летний теннисист стал участником матча-триллера, в котором одержал победу над Себастьяном Кордой. Да, это тоже сенсация.

    Мпетши-Перрикар дожал американца в пятом сета — 7:6, 6:7, 7:6, 6:7, 6:3. В отличие от Джованни, Корда, похоже, подустал к решающей партии.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В общем, Мпетши-Перрикар подтвердил, что его поражение в квалификации было досадным недоразумением.

    Нисиока

    Есихито тем временем второй раз в карьере прошел раунд на британском мэйджоре.

    Во вторник японский теннисист выиграл у португальца Нуну Боржеша — 6:2, 7:6, 2:6, 6:3.

    Результат не стал сюрпризом, все-таки на этот раз у Нисиоки была хорошая подготовка к Уимблдону.

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    На прошлой неделе Нисиока дошел до четвертьфинала в Истборне, при этом с учетом квалификации он выиграл четыре матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.49, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: скорее всего, более мощный француз переиграет небольшого японского теннисиста, которому на траве все-таки не так комфортно, как на харде, на его любимом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара с форой по сетам (-1,5) за 1.99.

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    Мпетши-Перрикар — Нисиока: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Мпетши-Перрикару хватит трех сетов для победы над Нисиокой?
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