Мпетши-Перрикару хватит трех сетов для победы над Нисиокой?

Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
Йосихито Нисиока
Мпетши-Перрикар
Выступление Джованни на текущем турнире превратилось в самое настоящее приключение.
Сначала Мпетши-Перрикар сенсационно проиграл своему соотечественнику Максиму Жанвье в решающем раунде квалификации британского мэйджора.
Но в итоге француз все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер. Уже в первом круге 20-летний теннисист стал участником матча-триллера, в котором одержал победу над Себастьяном Кордой. Да, это тоже сенсация.
Мпетши-Перрикар дожал американца в пятом сета — 7:6, 6:7, 7:6, 6:7, 6:3. В отличие от Джованни, Корда, похоже, подустал к решающей партии.
В общем, Мпетши-Перрикар подтвердил, что его поражение в квалификации было досадным недоразумением.
Нисиока
Есихито тем временем второй раз в карьере прошел раунд на британском мэйджоре.
Во вторник японский теннисист выиграл у португальца Нуну Боржеша — 6:2, 7:6, 2:6, 6:3.
Результат не стал сюрпризом, все-таки на этот раз у Нисиоки была хорошая подготовка к Уимблдону.
На прошлой неделе Нисиока дошел до четвертьфинала в Истборне, при этом с учетом квалификации он выиграл четыре матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.49, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.62.
Прогноз: скорее всего, более мощный француз переиграет небольшого японского теннисиста, которому на траве все-таки не так комфортно, как на харде, на его любимом покрытии.
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Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара с форой по сетам (-1,5) за 1.99.