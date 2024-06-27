ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияДневник Евро-2024. Грузия в 1/8 финала, Румыния выиграла группу Е, Украина за бортом турнира Гиорги Мамардашвили (вратарь сборной Грузии)Короче, Евро. 26 июня Килиан МбаппеФранция не просто скучна при Дешаме. Она еще и не слишком хороша
    Все новости спорта

    Вукич возьмет реванш у Нисиоки?

    Вукич — Нисиока. Ставка (к. 2.49) и прогноз на турнир в Истборне 27 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александар Вукич Прогнозы на Ёсихито Нисиока
    Прогноз и ставки на Вукич — Нисиока
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Вукич
    Австралиец Александр Вукич сыграет против японца Есихито Нисиоки в четвертьфинале турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вукич — Нисиока, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Истборн. Мужчины 27 Июня 2024 года

    Александр Вукич (Австралия)

  • Истборн. Мужчины
    •  Александр Вукич (Австралия) 16:00 Йосихито Нисиока

    Йосихито Нисиока

  • Япония
    •

    Вукич

    Александр второй раз в этом месяце дошел до четвертьфинала на траве, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-80.

    В первой половине июня австралийский теннисист выиграл два матча в Хертогенбосе — у Макса Перселла и Карена Хачанова.

    В Истборне Вукич изначально не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    Самое интересное, что в решающем раунде отбора он уступил — Нисиоке.

    Прогнозы на теннис

    В первом круге Вукич одержал победу над Фабианом Марожаном, после чего ему удалось остановить Александра Бублика (6:4, 6:4).

    Нисиока

    Есихито с учетом квалификации выиграл в Истборне уже четыре матча.

    Это первый случай в текущем сезоне, когда японскому теннисисту удалось выиграть такое количество матчей подряд.

    Во втором круге Нисиока одержал победу над американцем Маркосом Гироном (6:7, 6:4, 6:2), который на прошлой неделе обыграл в Галле Андрея Рублева и Маттео Берреттини.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Нисиока выиграл лишь один матч на траве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 1.76, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.07.

    Прогноз: японцу будет нелегко психологически. Два матча против одного и того же соперника в течение нескольких дней — это действительно непросто. На реванш здесь будет проще настроиться.

    Рекомендуемая ставка: победа Вукича + тотал геймов больше 20,5 за 2.49.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бадоса — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Киз — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Касаткина — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дарт — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бултер — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Монфис — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Перселл — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Микельсен — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Пахтакор — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шелтон — Джабб
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вукич — Нисиока: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на теннис. Вукич возьмет реванш у Нисиоки?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры