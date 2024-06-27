Австралиец Александр Вукич сыграет против японца Есихито Нисиоки в четвертьфинале турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вукич — Нисиока, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вукич

Александр второй раз в этом месяце дошел до четвертьфинала на траве, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-80.

В первой половине июня австралийский теннисист выиграл два матча в Хертогенбосе — у Макса Перселла и Карена Хачанова.

В Истборне Вукич изначально не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

Самое интересное, что в решающем раунде отбора он уступил — Нисиоке.

Прогнозы на теннис

В первом круге Вукич одержал победу над Фабианом Марожаном, после чего ему удалось остановить Александра Бублика (6:4, 6:4).

Нисиока

Есихито с учетом квалификации выиграл в Истборне уже четыре матча.

Это первый случай в текущем сезоне, когда японскому теннисисту удалось выиграть такое количество матчей подряд.

Во втором круге Нисиока одержал победу над американцем Маркосом Гироном (6:7, 6:4, 6:2), который на прошлой неделе обыграл в Галле Андрея Рублева и Маттео Берреттини.

Также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Нисиока выиграл лишь один матч на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 1.76, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.07.

Прогноз: японцу будет нелегко психологически. Два матча против одного и того же соперника в течение нескольких дней — это действительно непросто. На реванш здесь будет проще настроиться.

Рекомендуемая ставка: победа Вукича + тотал геймов больше 20,5 за 2.49.