Александр Вукич (Австралия)
Йосихито Нисиока
Вукич
Александр второй раз в этом месяце дошел до четвертьфинала на траве, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-80.
В первой половине июня австралийский теннисист выиграл два матча в Хертогенбосе — у Макса Перселла и Карена Хачанова.
В Истборне Вукич изначально не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
Самое интересное, что в решающем раунде отбора он уступил — Нисиоке.
В первом круге Вукич одержал победу над Фабианом Марожаном, после чего ему удалось остановить Александра Бублика (6:4, 6:4).
Нисиока
Есихито с учетом квалификации выиграл в Истборне уже четыре матча.
Это первый случай в текущем сезоне, когда японскому теннисисту удалось выиграть такое количество матчей подряд.
Во втором круге Нисиока одержал победу над американцем Маркосом Гироном (6:7, 6:4, 6:2), который на прошлой неделе обыграл в Галле Андрея Рублева и Маттео Берреттини.
Также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Нисиока выиграл лишь один матч на траве.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 1.76, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.07.
Прогноз: японцу будет нелегко психологически. Два матча против одного и того же соперника в течение нескольких дней — это действительно непросто. На реванш здесь будет проще настроиться.
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Рекомендуемая ставка: победа Вукича + тотал геймов больше 20,5 за 2.49.